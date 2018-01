Topholdet fra Rudkøbing HK var nådesløse overfor værterne fra Bøgebjerg IF, og efter et kvarters spil stod der 0-10 på måltavlen, så det var skriften på væggen for hjemmeholdet, der manglede flere bærende kræfter på holdet, og derfor ikke havde meget at sætte ind i svaghedsperioderne, og dem var der en del af undervejs.

Rudkøbing fortsatte massakren efter pausen, og nåede at vinde med hele 23 overskydende mål på de 50 minutter som kampen varede. Flot var det dog at Bøgebjergs, Lasse Ketelsen; formåede at score otte ud af ti mulige mål for hjemmeholdet.

Efter mødet med Rudkøbing ser resten af forårets kampe mere rimelige ud, med modstandere som vil være til at matche, og dermed pynte lidt på slutstillingen. (hol)