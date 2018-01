OB's anfører Kenneth Emil Petersen er rimeligt aktiv på det sociale medie Twitter og gør sig her tanker om sin værelseskammerat Rasmus Festersen på Hotel Thalasia Costa de Murcia: - Hvis modsætninger mødes, bliver min værelseskammerat, Rasmus Festersen, min nye bedste ven. Han er lige startet på en Churchill-biografi på 1016 sider. Jeg har lige sat Nik&Jay på anlægget, skriver han.

Rasmus Jönsson fik lov smutte et par timer efter frokost efter aftale med træner Kent Nielsen, så han kunne mødes med sin gamle ven fra AaB- og Helsingborg-tiden Markus Holgersson, der spiller i den spanske Segunda Division som stopper for bundholdet La Hoya Lorca fra Murcia-regionen. Holdet tabte for nylig til hovedstadsholdet Rayo Vallecano, hvor den tidligere OB-forward Søren Andersen spillede for år tilbage.

OB kan komme til at møde en gammel kending på onsdag på La Manga. Espen Ruud fylder 34 i næste måned, men spiller stadig for Odd Grenland og har faktisk kontrakt til 31. december 2019. Ruud er stadig i kanontræning. Den hårdtskydende og løbestærk højre back blev kåret som årets spiller i OB i sæsonen 2010/2011 og forlod OB og rejste hjem til Odd i sommeren 2014.

Påfaldende at Julius Eskesen og et par af de andre unge har fået kortere hår efter at være koblet sammen med Superliga-holdet. Måske har det gjort et vist indtryk, at cheftræner Kent Nielsen har svært ved at acceptere spillere, der bruger meget tid på at rette på deres lange hår, når de skulle være koncentrerede om, hvor bold og modstander er.

Sten Grytebusts kone har været til kontrol, men har i skrivende stund stadig ikke født efter at være gået otte dage over terminen. OB håber stadig, at han kan nå ned til kampen på onsdag mod sine landsmænd fra Odd.

FC Zürichs kvindehold måtte også ty til fitness-centeret på Pinatar Arena på grund af regnen søndag formiddag sammen med sydkoreanske FC Seoul, der er 30 dage i Europa, inden de afslutter forberedelserne til turneringen med 14 dages træningslejr i Japan. Lidt af et program.

Frederik Tingager, eks-OB'er, var med i Eintracht Braunschweigs bus til den svære bundkamp i 2. Bundesliga i Aue, men havde skadesproblemer og endte uden for truppen. Eintracht vandt en vigtig sejr på 3-1.