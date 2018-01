Torsdag i sidste uge havde herrerne fra He-Ry besøg af OH 77 hvor det drejede sig om en pokalkamp, og den vandt hjemmeholdet sikkert med 26-23, men desværre fik OH 77 hævn i Fynsserie kampen søndag eftermiddag, som odenseanerne vandt sikkert med 37-29, efter en herredyst af de større.

Det ubesejrede tophold fra OH 77 var hurtig til at åbne op for hjemmeholdets forsvar, og selv om værterne kæmpede bravt og holdt kampmoralen højt, så var der ikke meget at stille op mod gæsternes velsmurte angrebsmaskine, men chancen for sejr levede dog ved pausen.

Det blev nu ikke til en gentagelse af torsdagens sejr, så He-Ry må nøjes med at glæde sig over fortsat deltagelse i pokalturneringen. Topscorer blev Peter Christensen med 12 mål, heraf tre på straffe, derefter fulgte Martin Foli med fem, og Rasmus Christiansen med fire mål. (hol)