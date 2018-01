Debat: Kvotekonger. Ordet klinger på ny dansk som en sprællende fisk på krogen, og ordet bliver da også brugt om de fiskere, der har raget lige vel meget til sig, gerne på bekostning af andre.

Kvotekonger er ikke kun personer, der findes inden for fiskeindustrien, de boltrer sig som ål i mudder også indenfor medieverdenen.

Herpå er avisen Danmark et tydeligt, men trist eksempel.

På avisen Danmarks debatsider boltrer flere af landets "Kloge Åger"sig som kvotekonger, udi meningstyranniet.

En af disse "Kloge Åger", som skatteborgerne over deres skatteborgerbetalte tilskud til aviserne betaler til, er kreativ direktør, Have Kommunikation, Christian Have.

Torsdag den11. januar er denne "ekspert" som avisens forstående medarbejder omtaler Christian Have som, med i avisen Danmark over to hele sider.

På debatsiderne bruger han den ene side til bla. at nedgøre præsident Donald Trump, som han og samtlige andre kvotekonger blandt avisens såkaldte "Kloge Åger" sammen med avisens egne ansatte journalister ustandselig og udokumenteret nedgør.

Den anden hele side samme dag er på avisens erhvervssider, hvor han så igen boltrer sig med sit meningstyranni.

Den 26. januar er Christian Have så fremme igen over en hel side med overskriften "Lad os lære noget af dem der kan noget -velkommen til eliten-igen (Altså velkommen til mig selv), og selvfølgelig slutter han sit kvotekongesnak af med at svine Donald Trump til.

Et andet eksempel, der kan vække til undren, er, hvad der foregår mellem avisens ledelse og de her omtalte "Kloge Åger", der vedblivende får lov til at at tilkendegive deres forudsigelige meninger, der pudsigt nok matcher dem, avisens medarbejdere får plads til at tilkendegive med private synspunkter.

Måske ville det være en god ide om den øverste ledelse (altså ejerne) rettede øjnene på, hvad der egentlig foregår i ytringsfrihedens forkætrede navn på avisen Danmark, og man så tog en debat i lighed med den, Folketinget har anmodet om at få med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om hans forhold til en kvotekonge indenfor fiskeriet.

Og så lige. Det er da mærkeligt, at avisen Danmark vedblivende betaler deres tidligere chefredaktør, nu ansat journalist på TV2, Troels Mylenberg, for at han kan få lov til at skrive Ugens Bagkant over en hel side.

Troels Mylenberg forlod avisen Danmark iflg. ham selv efter eget valg, fordi han fandt avisen ikke var, som han kunne ønske den redaktionelt.

Alligevel bruger avisen ham nu som betalt "Kloge Åge", kan man da ikke selv se, at den slags er tudetosset ?

Til gengæld er det utroligt svært at få lejlighed til at imødegå det skrevne af alle disse kvotekonger, kloge Åger, og journalister ud i meningstyranniet, eksempelvis hvis Troels Mylenberg har skrevet, at Donald Trump, i lighed med hvad hans meningsfæller udokumenteret skriver, som de altid gør, at USAs præsident er utroværdig og uduelig, ja så får det lov at stå uimodsagt, imødegåelser her over for arkiveres lodret.