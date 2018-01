Under valgkampen fik græsroden Karin di Martini giftdepotet under Nyborg Lynfrost på dagsordenen. Hun kører kampen videre på blandt andet Facebook. Og med en vis succes.

Nu har hun lavet den åbne side om giften og har her fået et netværk af meningsfæller, der består af seks personer fra Nyborg og to fra Nordjylland - græsrødder, der arbejder med forureningsskandalen efter Cheminova, den kemiske fabrik på Harboøre Tange. Gruppens mål er at få lavet nye undersøgelser og få giften renset op, inden der bygges noget nyt på det centrale område.

Det er især græsroden Karin di Martini, der har travlt med at skrabe viden frem, men arbejdet for at skabe opmærksomhed om forurening på Lynfrostgrunden midt i Nyborg er blevet mere organiseret, siden enmandshæren Karin fik den godt og grundigt ind i valgkampen sidste efterår .

Ny prioritering af giftgrunde Forureningen under Nyborg Lynfrost-grunden er ikke søgelyset hos Region Syddanmark for tiden. Det skyldes, at der ikke er drikkevand på spil, og fordi grunden bruges til erhverv.Alligevel er der planer om at undersøge, hvorvidt forureningen ved Storebæltsvej - og en masse andre forureninger - er til fare for vandet i åer, søer og havet. Er det tilfældet, kan sagen blive en del af EU's vandplaner. - Hvis grunden giver anledning til forurening af Storebælt, vil den indgå i forhandlinger, som regionerne skal have med staten i 2019. Disse forhandlinger drejer sig om, hvilke forureninger der skal håndteres som følge af de EU-vandplaner, udtalte regionsformand Stephanie Lose (V) i 2017. Der er dog ikke tvivl om, at Tjæregrunden i Nyborg får hård konkurrence, når den fremtidige indsats skal prioriteres i Region Syddanmark. Blandt andet er den helt gal omkring Grindsted, hvor nye tal fra Danmarks Tekniske Universitet har vist, at der siver store mængder kræftfremkaldende stoffer ud fra et giftdepot til Grindsted Å. Synderen her er den kemiske virksomhed Grindstedværket.

- Men hvorfor er det, du synes, forureningen under Nyborg Lynfrost er vigtigere end alle de andre giftgrunde rundt om i landet?

- Det er den sådan set heller ikke. Der er desværre rigtig mange giftgrunde over hele Danmark, hvor der burde være gjort noget for mange år siden. Men nu er der momentum om Lynfrosten. Der er planer om, at der skal ske noget nyt derude, og det vil sige, at man kan få taget hul på det. Man skal jo alligevel ned og rode i jorden derude. Der er jo overhovedet ikke økonomi til at rense alle giftgrunde på en gang, så derfor gælder det vel om at tage fat på de grunde, hvor det er belejligt, siger Karin di Martini.

- Vores mål med alt det her er at få undersøgt, hvad der er sket derude, siden den sidste undersøgelse af giften blev færdig i 2001, og hvad der er sket, siden de første dræn blev etableret i 1990'erne til at samle noget af giften fra grunden op. Det kom jo frem, at der frem til 1993 er sivet 14.000 ton fenol over i Svanedammen. Det vil sige, at der ligger langt mere gift på grunden end det, der blev deponeret - der er nemlig deponeret 1000 ton tjærestoffer og op til 100 ton giftstoffer. Men hvad der ligger fra produktionen, ved vi ikke noget om.

- Så der skal nye undersøgelser til, og så mener jeg, det må være et minimum at kræve, at selve kilden til forureningen renses op - altså der hvor fabrikken lå, så der ikke kommer mere derfra. Så må man bagefter finde ud af, hvordan man forholder sig til resten - alt det, der er sivet ud fra grunden og blandt andet ud i Svanedammen.

- At det kan lade sig gøre at rense giftgrunde op, viser blandt andet en sag fra tjærefabrikken i Ringe. Jeg tror, det var omkring 1990, at den giftgrund blev renset op, og der blev lavet nogle afværge-tiltag, og nu står grunden til sandsynligvis at kunne bruges til noget andet, siger Karin di Martini.