Nyborg: Køen uden for Nyborghallerne var lang søndag eftermiddag, da Nyborg Harmoniorkester for 11. gang gav nytårskoncert, men NGIF's Koncertudvalg, der står for den tekniske del af arrangementet, havde styr på logistikken, og alle kom ind og blev bænket, inden ouverturen begyndte klokken 14.

Da kom dirigent Jesper Rützou Rosenkilde på scenen og slog takten an til åbningsnummeret, "Phantom of the Opera" fra Andrew Lloyd Webbers musical af samme navn.

Han bød efterfølgende de omkring 850 publikummere velkommen.

- Det bliver en kalejdoskopisk rejse ind i det fantastiske univers, der kaldes showbusiness, lød det fra Jesper Rützou Rosenkilde, som derpå introducerede koncertens første solist, sangerinde Kaya Brüel, der lagde ud med "Over the Rainbow" fra musicalen "Troldmanden fra Oz".

- En skøn sang fremført af en skøn kvinde, var dirigentens karakteristik inden næste solist blev præsenteret. Det var skuespiller og sanger Søren Pilmark, der sang "A Wink and a Smile", akkompagneret af sig selv på klaver samt orkestret. Tredje solist var Henrik Hou, der til daglig spiller trompet i Odense Symfoniorkester, men har haft sin opvækst i Nyborg og blandt andet spillet i Danehofgarden. Blandt musikerne i harmoniorkestret sad hans far, som oprindelig fik Henrik Hou i gang med blæseinstrumentet.

- Min far spillede trompet i Nyborg fængselsorkester og var den tidligste inspiration for mig. Far øvede med mig og gav mig lyst til at øve mig fra start af, har Henrik Hou tidligere sagt til avisen.

Henrik Hou var sat på den ifølge dirigenten halsløse gerning at spille Gades berømte "Tango Jalousie", og at dømme ud fra publikums bifald lykkedes det.