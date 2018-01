Man er ikke nået til at tale krisestemning endnu, men tidligere tiders medlemstal er voldsomt reduceret i Otterup og Omegns Jagtforening.

Otterup: I 2012 kunne Otterup og Omegns Jagtforening fremvise medlemslister med 530 navne og prale med titlen som Fyns største jagtforening, men siden er det kun gået en vej. Sidste år forlod 43 medlemmer foreningen, men en del af dem er dog elever fra jagtefterskolen ved Flyvesandet, der helt naturligt siger farvel til Otterup efter skoleårets afslutning. Så selvom der ikke var decideret krisestemning på den netop afholdte generalforsamling, så var der enighed om, at jagthornene skal til at blæse nye vinde over den gamle forening.

- Vi er nødt til at tænke vores arrangementer forfra og ikke bare køre videre på rutinen, for vi har rigtigt svært ved at trække nok deltagere. Der er også nedgang i antallet af nye jagttegnselever og gennemsnitsalderen i foreningen har ikke så meget tilgang fra de nyere årgange, fortalte formand Lars Madsen i sin beretning.

Lars Madsen stod efter tre år som formand på listen til generalforsamlingens valg, og han ønskede ikke at fortsætte.

- Det har været tre hårde år, og formandsposten er altså ikke lige noget man kan overstå med venstre hånd, sagde Lars Madsen.

Der var dog også solstrålehistorier at høste i mange af udvalgsformændenes beretninger. Blandt andet omkring de sociale aktiviteter, hvor foreningen er i kontakt med ikke-jægere i alle aldre.

Blandt andet er både Viggelsø-turene med Nordfyns erhverv og turisme og de årlige børnehavebesøg ved jagthytten store succeser, der er med til at udbrede et reelt billede af livet som jæger og naturmenneske.

Selvom den nye bestyrelse endnu ikke har konstitueret sig, så ligger det fast, at Lars Madsen træder et skridt tilbage, mens Jens Erik Bruun blev ny formand.

Jan Pank og Per Ladefoged ønskede ligesom formanden heller ikke at genopstille, og i deres sted trådte Erik Sørensen og Lars Larsson ind.