- Jeg har mistet for 5000 kroners lam. Man kan sige, at det er koloniernes lam, men det er mig, der går og passer dem, siger Jeppe Jørgensen og kigger ind over hegnet til de første små ny kid.

Jeppe Jørgensen er ansat som tilsynsførende på Torø, der er privat og ejes af Københavns Lærerforening, som bruger øen som feriekolonier for især mange børn sommeren over.

Reglerne: Her skal hunde holdes i snor Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen.Hunde skal være i snor, hvis man færdes på udyrkede arealer og i skove i sommerhalvåret. April-september skal hunde også være i snor på stranden. I vinterhalvåret, oktober-marts, må hunden være løs på strande. Det gælder ikke private strande med egne regler for hunde, såsom Torø. Hvis der er græssende dyr, skal hunden altid i snor. I hundeskove må ejere med fuldt herredømme over hunden lade den gå uden snor. Det kan anmeldes til politiet, hvis man lader sin hund løbe løs, hvor man ikke har lov. Kilde: Friluftrådet

- Vi vil gerne have folk her, alle er velkommen og kan gå ture, også med deres hund, siger Jeppe Jørgensen, der har jakken lynet godt op i halsen.

Torø: Det er koldt og gråt over Torø, for middagssolen har ikke rigtig fået fat.

44-årige Jeppe Jørgensen kører stort set hver dag året rundt turen fra hjemmet i Ebberup og til arbejdspladsen, han kalder Danmarks kønneste, på Torø. En dag tilbage i april var dog knap så skøn.

En formiddag blev han ringet op af nogle håndværkere, han havde gående, som havde hørt ballade ovre fra kaninburet. Da Jeppe Jørgensen en halv time efter at have fodret dyrene kigger til dem igen, er 11 kaniner blevet bidt ihjel.

Og den historie har gentaget sig med både lam, høns og en vædder.

- Jeg kan ikke med 100 procent sikkerhed sige, at det er en hund, der har taget de dyr. Men det er ikke en ræv, for den ville ikke bare nøjes med at bide dyrene ihjel, og jeg kan se, at efter nogle af episoderne har mine får pludselig også været bange for min egen hund, og det plejer de ikke at være, forklarer Jeppe Jørgensen.

- Håndværkerne så også nogle løse hunde, og jeg har sågar hørt om folk, der har sat deres hunde til at hyrde på mine får. Det er, som om folk er helt uden pli, siger han.

Den private del af Torø starter efter det tilsandede stykke ved Drejet. Og problemet er ifølge Jeppe Jørgensen, at de, der går tur ved kolonierne glemmer, at det ikke er et offentligt sted.

- Jeg vil bare gerne, at folk viser mere hensyn og respekterer, at det er privat grund.