Motordele, motordele, motordele, så langt øjet rækker. I et fjernt hjørne i Vissenbjerg-hallerne er der dog også plads til en bod med tasker, og i den anden ende er der en, som sælger blandt andet grydeskeer. Lørdag blev der afholdt stumpemarked i Vissenbjerg for 26. gang, og omkring 1500 mennesker kom forbi for at gøre en god handel.

En af dem var Niels Jørgen Jørgensen, der er indehaver af NJ Motorsport og bor i Odense.

- Vi laver racerbiler, og jeg har en bestilling, jeg skal bruge lige præcis de her dele til, siger han kort efter, han har indgået en handel om en kasse med Ford-dele.

Det er Lars Eilsø fra Assens, der har solgt ham kassen. Det er første gang, han er med som sælger, og det er uvant for den inkarnerede samler.

- Det er rigtig svært at skille sig af med tingene. Men det jeg har taget med er nok en hundrededel af alt det, jeg har. Så jeg er nødt til at rydde lidt ud, siger Lars Eilsø.

Han har i de sidste 25 år samlet på en lang række forskellige ting, heriblandt motordele, teknobiler og reklameting.

Det er Støtteforeningen for Vissenbjerg-Bred Motorklub, der står for stumpemarkedet. Den nye formand for støtteforeningen, Helge Madsen fra Bred, ville helst fylde hallerne udelukkende med motordele, men det går ikke, at fravælge andre varer helt.

- Der skal være noget til konerne også. Det er også oppe i tiden med kræmmermarkeder, så det er vi også nødt til at følge, siger han.