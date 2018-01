Når Munkebo Revyen spiller i februar, bliver det 30 gang på 34 år, at den lille gruppe frivillige opfører deres numre. Samtidig er det 25 års jubilæum for Ellen Reichstein Rasmussen som instruktør.

Munkebo: Firmandsorkesteret spiller på trappen, en stangvissen mor holder tale for sin datter på scenen, og nede bagerst i det lille lokale i Munkebo Kulturhus sidder Ellen Reichstein Rasmussen med det forkromede overblik. Munkebo Revyen er ved at lægge sidste hånd på årets forestilling, der for 30. gang på 34 år løber af stablen fra den 2. februar. Og når det sker, er det Ellen Reichstein Rasmussens 25. år som instruktør for den lille revy. - Når man er med i sådan noget her, går det i blodet. Vi har et kanon godt kammeratskab, og når jeg tænker på revyen, så tænker jeg på dem som min familie, siger hun. For 25 år siden blev Ellen Reichstein Rasmussen instruktør. Men hun har været med i revyen fra den spæde start i 1984. Dengang blev hun forstyrret i en fransktime på HF af daværende byrådsmedlem i Munkebo Palle Hansborg-Sørensen. Han hev hende ud af klassen og spurgte, om hun ikke ville være med til at starte en lokal revy. - Jeg sagde, at jeg kunne være med til at skrive nogle tekster, men jeg skulle i hvert fald ikke på scenen, fortæller hun og griner. Men det kom hun samme år. - Man får rykket nogle grænser her, og det udvikler en. Der er nogle af dem, der er med i revyen, som, jeg vil påstå, aldrig ville turde rejse sig op og holde en tale, hvis de ikke havde været med, fortæller hun.

Blæksprutten

I dag er Ellen Reichstein Rasmussen kun kun på scenen med et enkelt nummer. Derudover er hun blæksprutten, der holder styr på, at det hele forløber, som det skal. - Når man sidder som instruktør i en lille revy, er man også koordinator for mange ting. Det er et rodet job og et lidt omfattende job, fordi man er så involveret i hele processen. Men alle byder ind, og de gamle er skide gode at arbejde med, for de har prøvet det så mange gange før, fortæller hun. Ved siden af den tidskrævende revy driver Ellen Reichstein Rasmussen til dagligt et firma, der laver interiør til VIP-fly. Så når revyen kører, er det et større logistisk puslespil, der skal gå op. - Men det handler om vilje. Man kan godt få det passet ind, fortæller hun.

Prins Henrik kiggede også forbi

En lokalrevy, der slet ikke er lokal