Faaborg-Midtfyn: Det har været frem og tilbage i sagen om, hvordan et tilskud på 1,2 millioner i 2018 til kommunens haller skulle bruges.

Men nu er der blevet enighed om en måde at dele pengene ud på, og det må for flere haller have været værd at vente på. De kan nemlig se frem til en indsprøjtning direkte i pengekassen.

Godt 42.000 kroner sendes der til hver af kommunens 16 haller, mens udskolingshallerne (Brobyværk, Carl Nielsen, Årslev) kan se frem til yderligere 25.000 kroner hver. Også de tre skoleløser haller (Gislev, Korinth, Broby) bliver tilgodeset med hver 62.000 kroner ekstra.

Sådan fordeles pengene 1,2 millioner blev der sat ekstra af til hallerne i 2018. Puljen er blevet forøget med det ekstra tilskud på 3 x 50.000 kr. til de tre haller uden skole.Til analysearbejde §17,4 afsættes 100.000 kr.



Folkeoplysningens lokaletilskud får 250.000 kr.



Haller basis/skoletilskud, skoleløse haller, skal dele 185.000 kr.



Haller basis/skoletilskud, udskolingsskole, deler 75.000 kr.



740.000 kr. deles mellem alle 16 haller - svarende til 46.250 kr. pr. hal.

Den model er stort set lig med det forslag, som Borgerlistens mand, Palle Andersen stillede i december, da Kultur- og Lokalsamfundsudvalget skulle beslutte sig for en model. Men her var et flertal mere stemt for administrationens forslag, hvor stort set alle pengene gik til driftsoptimeringspuljer, som hallerne så kunne søge.

Med i flertallet dengang var også udvalgets nuværende formand, Anne Møllegaard Mortensen (DF).

“ Da jeg så beslutningen, skyndte jeg mig at sende en besked rundt til de andre - og med en glad smiley. Det giver luft, og vi kan få budgettet til at nå sammen Jan Hansen, formand for Korinth Hallen

- Vi stemte for administrationens forslag, fordi vi skulle have nedsat et udvalg, som skal ind og se på tilskud til idrætshaller og også til folkeoplysningsområdet. Det kommissorium er ved at blive udfærdiget og skal til vedtagelsen i kommunalbestyrelsen, så udvalget kan komme i gang med arbejdet. Og der er ikke en politiker, som ikke ved, at der skal ske noget med det tilskud, som vi giver til drift, lyder forklaringen fra Anne Møllegaard Mortensen.