Piotr Wozniacki glæder sig over, at hans datter fik begravet grand slam-forbandelsen i Melbourne.

Piotr Wozniacki var i første omgang ikke klar til at sige noget til offentligheden, da hans datter, Caroline Wozniacki, lørdag middag dansk tid vandt grand slam-turneringen Australian Open i Melbourne.

Men efter et stykke tid havde den stolte far, der også er træner for sin datter, fået sundet sig og kunne sætte ord på den grand slam-triumf, som han og datteren har jagtet i årevis.

Her en oversigt over de to finalisters seks tidligere møder:



* 2017:



WTA Finals (hardcourt): Wozniacki vinder 6-0, 6-2.



Eastbourne (græs): Wozniacki vinder 5-7, 6-4, 6-1.



* 2015:



Stuttgart (grus): Wozniacki vinder 7-5, 5-7, 6-2.



Dubai (hardcourt): Halep vinder 2-6, 6-1, 6-1.



* 2013:



New Haven (hardcourt): Halep vinder 6-2, 7-5.



* 2012:



Dubai (hardcourt): Wozniacki vinder 6-2, 6-3.

- Caroline har i dag sat punktum for al den snak. Hun har opfyldt drømmen om at være nummer et og har vundet en grand slam.

- Hun har lavet fantastiske ting i sidste sæson, hvor hun vandt sæsonfinalen, og hun har sat punktum i dag.

- Hun slår den bedste spiller i øjeblikket. Hun sidder på førstepladsen og tager en grand slam for første gang i dansk historie, siger Piotr Wozniacki til Ekstra Bladets hjemmeside.

FAKTA: Ti års vindere af Australian Open De seneste ti års vindere af kvindernes Australian Open i tennis.



* 2018 - Caroline Wozniacki (Danmark).



* 2017 - Serena Williams (USA).



* 2016 - Angelique Kerber (Tyskland).



* 2015 - Serena Williams.



* 2014 - Li Na (Kina).



* 2013 - Victoria Azarenka (Hviderusland).



* 2012 - Victoria Azarenka.



* 2011 - Kim Clijsters (Belgien).



* 2010 - Serena Williams.



* 2009 - Serena Williams.

Han så sin datter vinde en knap tre timer lang finale over den topseedede rumæner, Simona Halep.

Andenseedede Caroline Wozniacki vandt til sidst med 7-6, 3-6, 6-4.

Piotr Wozniacki fortæller, at han ikke havde været så nervøs, som han plejer at være, op til finalen.

To gange tidligere havde han set sin datter tabe en grand slam-finale, begge gange ved US Open i New York.

I 2009 tabte Caroline Wozniacki til belgiske Kim Clijsters, og fem år senere stod amerikanske Serena Williams i vejen for danskeren i finalen.

Caroline Wozniacki har de seneste år oplevet mange op- og nedture, både på og uden for banen.

Piotr Wozniacki er stolt over, at hans 27-årige datter formåede at vinde Australian Open og sikre den første grand slam-titel i karrieren.

- Jeg er meget stolt og meget glad som far, men også som træner. Jeg står med den største følelse, siger Piotr Wozniacki til Ekstra Bladet.