Rusland er udelukket fra at deltage ved det kommende vinter-OL som nation, men mange russere stiller alligevel op ved legene i Pyeongchang i Sydkorea.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) bekræfter ifølge nyhedsbureauet AP, at 169 russere kommer med til vinter-OL som neutrale atleter.

IOC meddeler, at man har valgt ud fra "den pulje af 389 deltagere, der potentielt kunne blive inviteret til legene afhængig af ledige kvotepladser".

Allerede torsdag meddelte Den Olympiske Komité i Rusland, at IOC havde givet grønt lys for 169 russere til at være med.

Ifølge AP deltog 214 russere ved det seneste vinter-OL i Sotji i Rusland for fire år siden.

Senere blev det afsløret, at russere i hobetal var blevet systematisk dopet i forbindelse med legene.

Rusland er udelukket fra vinter-OL som en konsekvens af dopingskandalen i landet.

Men for at beskytte rene russiske atleter har IOC givet grønt lys til, at nogle russiske atleter kan stille op under neutralt flag i Sydkorea, hvis de lever op til en række krav.