Efter kampen erkendte Krautmeyer da også, "at han havde holdt ved syv mod seks i for lang tid".

Odense HC pressede hårdt på i alle spillets facetter - og holdet løb på alt. Det kostede dyrt for gæsterne, der slet ikke kunne styre det syv mod seks-spil, som cheftræner Pether Krautmeyer indledte konsekvent med i slutningen af første halvleg og stædigt holdt ved langt hen i anden halvleg, selv om målene raslede ind bag målmand Louise Egestorp. Vel en halv snes af fynboernes mål blev enten scoret i tomt mål eller i et mål, hvor Egestorp slet ikke var kommet rigtig på plads efter indløb. Det lignede i den grad en vestjysk selvmordstaktik.

Men det mentale aspekt af sejren er mindst ligeså vigtigt. Efter to nederlag i de tre første kampe i januar hentede Odense HC en sikker sejr, hvor fynboerne stort set spillede uden de udfald, der kendetegnede 2018's tre første kampe. Okay, der var lidt problemer hos de orange med at holde koncentrationen til sidst, men det kan være svært at være fuldt fokuseret, når ens hold fører med mere end 10 mål.

Placeringsmæssigt betyder den, at fynboerne med 20 point overhaler både Viborg HK og Nykøbing Håndbold og lægger sig på tredjepladsen i et meget tæt felt umiddelbart under de to tophold - København Håndbold med 26 point og FC Midtjylland med 24 point. Nykøbing og Viborg under Odense HC har begge 19 point.

Odense HC's cheftræner, Jan Pytlick, sagde før kampen til Sport Fyn, at han og den stjernebestrøede trup var under pres, og at en sejr over TTH var "et must".

Det var da også en tydeligvis tilfreds - og lettet - Pytlick, som Sport Fyn mødte midt på banen i idrætshallen kort efter slutfløjtet. Cheftræneren sagde blandt andet:

- Det var en supersejr. Specielt vort kontraspil så rigtig godt ud. Vi løb meget hurtigere, end vi har gjort i de andre kampe. Vi var godt klar over, at TTH ville spille syv mod seks i perioder, og det fik vi løst rigtig fint. Althea (målmand Althea Reinhardt, red.) fik taget et par bolde, og det var vigtigt, for så blev TTH-spillerne usikre, da vi fik mulighed for at løbe med dem. Og jeg er tilfreds med, at vi fik hele truppen i spil - og med at alle bød ind.

I en homogen indsats af hele holdet skilte blandt andre Mette Tranborg, Kathrine Heindahl og Nadia Offendal sig ud med særlig gode præstationer. Offendal fordelte spillet godt, og Tranborg i et stærkt duelspil var kraftigt medvirkende til, at Odense HC fik løst gæsternes offensive forsvar. Kathrine Heindahl spillede stærkt i det midterforsvar, som rent fysisk var et klart overmatch for TTH's angreb.