Lørdag eftermiddag omkring klokken 13.00 påkørte en 38-årig mand en bil med et ældre ægtepar på Gammeltorv i Nyborg. Den 38-årige var trukket over i den forkerte vognbane og politiet havde en mistanke om, at han kunne være påvirket af stoffer. Den 38-årige blev anholdt med henblik på at få foretaget en blod. Det opponerede han kraftigt imod, men politiet fik ham overbevist om, at det var bedst, at han fulgte med uden yderligere ståhej. Der skete kun materiel skade ved uheldet, oplyser vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist