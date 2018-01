OB's 24-årige midtbanespiller Mathias Thrane føler, at han er havnet i en bås, som har svært ved at komme ud af.

LEIF RASMUSSEN I SAN PEDRO DEL PINATAR:

FODBOLD: Mathias Thrane er københavnerdreng ligesom anfører Kenneth Emil Petersen, der nærmest var med til at hente HIK-spilleren til Aalborg under Kent Nielsen. Da Kent Nielsen vendte snuden mod Odense endte Mathias Thrane med et halvt år stort set uden kampe hos Lars Søndergaard.

Nu har Thrane været i halvandet år i OB og føler, at han har nået Superliga-niveauet for alvor og bare skal have chancen.

- Jeg har et halvt år tilbage af min kontrakt og jeg prøver at bringe noget energi og humør ind. Jeg er blevet lidt den der trupspiller og føler, at jeg sidder fast i en bås, som jeg arbejder på at komme ud af. Jeg føler, at jeg kan være med i startellever og vil spille en af centrale positioner. Kent Nielsen har sagt, at han har følt sig usikker på, hvad han får, hvis han starter med mig inde. Men jeg var med til at vinde 3-1 over Randers og spille 1-1 i Hobro og så røg jeg ud igen og var ikke med i seks kampe. Der kræves flere kampe i træk, så jeg kan bygge på. Det der med, at man skal spille sin chance i enkelt kamp, tror jeg ikke på, siger Mathias Thrane efter en tur i den iskolde udendørs pool.

- Klubben har givet udtryk for, at de er glade for mig og vil fortsætte samarbejdet. Jeg er glad for at være her i en talentfuld trup, der er blandt Danmarks fem bedste, men jeg har også brug for at kunne lave fejl og så alligevel blive valgt næste gang. Vi skal have løst det med at kunne score flere mål. Det kan være de fire angriberes skyld, midtbanespillere, der ikke bidrager nok eller backs, der slår dårlige indlæg.

- Jeg vil gerne bidrage. Jeg kom til Aalborg som 20-årig, men er nu 24. Jeg har taget skridtet, så hvis jeg kun får to kampe og fem indhop, skal jeg overveje, hvad der skal ske. Jeg har uden at rose mig selv gjort det fint som anfører på reserveholdet og lavet seks mål. Kent har foretrukket Thomasen og Uzochukwu, der nu er væk. Andre Rømer er kommet til og Welbeck har også niveauet, men vi er forskellige. Jeg har bevist mig, men alle trænere har deres favoritter. Jeg er sikker på, at Kent kan lide mig, men har han altså troet mere på andre, tilføjer Mathias Thrane, der som gammel HIK'er brugte pausen mellem formiddags- og eftermiddagstræningen til at se Wozniackis triumf i tredje sæt.

- Selvfølgelig. Jeg følger med i de nationale hold i tennis, håndbold og fodbold, mens bueskydning ikke lige er det, jeg får set mest. Caroline har været lang tid undervejs, og det er stort at vinde en Grand Slam. Det er stort for hende og det er stort for mig. Jeg tror, det bliver hendes år i år.

HIK har en enorm tennisafdeling og en gigantisk ungdomsafdeling i fodbold. Og Mathias Thranes stedfars søn spillede på et højt niveau, indtil han blev tvunget til at koncentrere sig om studiet.