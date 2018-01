- Jeg har haft lyst til at stille op igen, og jeg ville gerne stille op på Fyn. Jeg kender Det Radikale Venstre i Odense og på Fyn gennem min far og farfar, og det passer mig godt. Jeg forstår mig på den måde, man laver politik på Fyn. Jeg føler mig hjemme i det, forklarer han.

Rasmus Helveg Petersen 49 år. Født i København, hvor han også bor i Hovedstadens nordvest-kvarter. Gift med Helle gennem 18 år. Sammen har de to drenge på 18 og 16 år. Familien har sommerhus i Lykkeby ved Tullebølle på Langeland. Sommerhuset blev i sin tid købt af Rasmus Helvegs farfar. Uddannet journalist. Arbejder i øjeblikket som direktør i DIPD - Institut for Partier og Demokrati, men det job vil han forlade, skulle han blive valgt til Folketinget.

49-årige Rasmus Helveg Petersen stiller op, når Det Radikale Venstres kreds i Odense 19. februar skal vælge tre folketingskandidater og håber her at blive valgt som spidskandidat. Rasmus Helvegs far, tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen, var fra Odense og var opstillet som folketingsmedlem i Middelfart og Odense fra 1977 til 2011. Rasmus Helvegs farfar, Kristen Helveg Petersen, var født langelænder og var opstillet som folketingsmedlem i både Kerteminde og på Langeland samt i Svendborg.

Ifølge Rasmus Helveg Petersen er der på Fyn en god politisk tone med fokus på det politiske indhold samt højt til loftet. Det tiltrækker ham.

- Jeg er ikke i tvivl om, at partiet kan få et mandat på Fyn igen. Vælger man mig, synes jeg, vi kan føre en god og stærk valgkamp på nogle af de områder, vi har særligt brug for: Få gjort forskellen mellem by og land mindre, få inkluderet flere af de mennesker, der sidder udenfor, samt fastholde de stærke udviklinger på Lindø, i robotindustrien og de andre stærke områder på Fyn, siger Rasmus Helveg Petersen.

Han kommer blandt andet op mod tidligere gruppeformand Camilla Hersom, der var opstillet og valgt i kredsen fra 2011, men ikke blev genvalgt til Folketinget i 2015.

- Hvis de vil have mig, vil jeg passe kredsen, være der til møderne og føre de fynske sager på Christiansborg og tage de politiske sager med hjem til Fyn, siger den tidligere minister, der dog ikke går efter at få en tilsvarende post igen.

- Mine ambitioner går mere på sager end på positioner. Det vil være meget ærefuldt for mig at være medlem af Folketinget igen og få lov at gøre noget nyttigt for landet. Det er politiske resultater, jeg går efter.