Med sejren i Australian Open kan Caroline Wozniacki se frem til at blive endnu mere forgyldt, end hun er i forvejen.

Det mener Thomas Badura, der er direktør i sponsorrådgivningsfirmaet SponsorPeople.

Han vurderer, at den 27-årige tennisstjerne med sejren vil hæve sine sponsorindtægter betragteligt.

- Nu har hun virkelig slået sit navn fast, og det giver hende nogle ekstra muligheder.