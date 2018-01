Air Force One, USA's præsidentfly, skal have nye køleskabe, og de koster spidsen af en jetjager.

USA's præsident Donald Trumps administration har indgået en kontrakt med flyproducenten Boeing om at udskifte to køleanlæg til fødevarer på præsidentens store Boeing 747-fly, der kaldes Air Force One, når USA's præsident er om bord.

Det er køleskabe, der har en en vis kapacitet. Der er faktisk fem af dem om bord.

Air Force One er, som navnet også siger, en del af USA's flyvevåben, og det er dermed militære specifikationer, der gælder, skriver den britiske avis The Guardian.

Flyets køleskabe skal have en kapacitet til at håndtere ikke færre end 3000 måltider.

Det er tilstrækkeligt til at brødføde præsidenten og hans nærmeste 50 personer med hver tre måltider dagligt i tre uger.

Netavisen defenseone.com skriver, at de to nye køleanlæg koster 24 millioner dollar, omkring 144 millioner kroner, og er et eksempel på, hvor dyrt det er at have et særfly som jumbomaskinen for den amerikanske præsident.

Ifølge defenseone.com skyldes de høje omkostninger ikke, at Boeing skruer op for prisen. For sagen er ifølge mediet, at flyvevåbnet og Det Hvide Hus har meget ekstraordinære krav til udstyr og kapacitet på flyet.

Da Trump var præsidentkandidat, var han ude med riven efter Air Force One. Den daværende Barack Obama-administration havde bestilt et nyt fly til præsidenten.

- Boeing bygger en helt ny 747 Air Force One til kommende præsidenter, men omkostningerne er ude af kontrol. Mere end fire milliarder dollar. Aflys ordren, skrev Trump på Twitter.

Det var en melding, der ramte Boeing-aktien.

Det er ikke klart, hvor Trump har fået beløbet på fire milliarder dollar fra. På det tidspunkt have Boeing en kontrakt på 170 millioner dollar på at begynde arbejdet med et nyt fly til præsidenten, skriver The Guardian.

Men så kommer der andre og store udgifter til, når Boeing 747-flyet skal udstyres med alt det, som flyvevåbnet og Det Hvide Hus kræver.

Betegnelsen Air Force One henviser i øvrigt ikke til et specielt fly. Ethvert fly, der har USA's præsident om bord, har denne betegnelse.