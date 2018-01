Kerteminde: Der er fart på Loay Zeraiq. Ikke på landevejene, der overholder han selvfølgelig som god kørelærer fartbegrænsningerne. Men som menneske har han i en alder af 36 år både nået at etablere en køreskole med snart tre afdelinger. Han har åbnet to restauranter i Odense, og så han forresten også fået fem børn.

De to første afdelinger af LZ Køreskole kan findes på Hjallesevej og Nyborgvej i Odense. Den tredje, der åbner den 7. februar - på Loay Zeraiqs fødselsdag - bliver på Møllevej i Kerteminde (det tidligere smedehus).

Loay Zeraiq har været kørelærer i 13 år - han tog uddannelsen samtidig med sin mor.

- Min mor er fra Jordan og arbejdede som tolk hos kørelærere, der havde arabiske elever. Hun blev så interesseret, at hun selv ville være kørelære, og hun fik smittet mig, fortæller han med et stort smil.

Det blev den helt rigtige karriere for ham, for kigger man på hans køreskoles Facebook-side, så bugner den med hilsner fra glade elever. Hans køreskole er da også vokset til foruden ham selv og hans mor at tælle fire andre kørelærere, to etnisk danske, en fra Sri Lanka og en fra Pakistan.

Han er ikke i tvivl om, at den brede etniske palet giver ham fordele.

- Udenlandske elever kommer med en anden kultur i bagagen, så kan det være en fordel, at man selv har kendskab til den kultur - så kommunikerer vi bedre, siger han.