Et lokalt investeringsselskab har købt brugsbygningen og benzintanken ud af konkursboet - nu satser de på at etablere en ny butik i landsbyen.

Vester Hæsinge. Hvem ka'? Det kan borgerne i Vester Hæsinge og omegn. En kreds af borgere og erhvervsdrivende, der har skudt penge i selskabet VHE Invest ApS, kan nu kalde sig både både butiksejere og ejere af en OK-tank

Selskabet har netop erhvervet den tidligere brugsbygning i Vester Hæsinge samt OK- tanken fra konkursboet, fremgår det af nyhedsbrevet for Vester Hæsinge og omegn.

Brugsen gik konkurs med en stor gæld i oktober sidste år.

Med overtagelsen åbner der sig en mulighed for atter at få en dagligvareforretning og en benzintank i byen, lyder det fra formanden for investeringsselskabet, Jørn Bertelsen.

- Det har taget lidt tid, men vi rigtig, rigtig glade for, at det nu er lykkedes at få købt både bygning og tank ud af boet, siger han.

Og nu er Jørn Bertelsen og bestyrelsen klar til at tage det næste skridt.

- Nu kan vi indlede reelle forhandlinger med nogle af dem, der allerede har vist interesse for at drive en ny dagligvareforretning og benzintank i vores område. Det er vi mange, der har savnet det, siden brugsen lukkede i efteråret, siger han