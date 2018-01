Steen Dokkedal, forstander på det nye friplejehjem i Jernbanegade, forlader sit kontor to dage om ugen for at komme ud og praktisere som sygeplejerske.

Når han går på jagt efter en afdelingssygeplejerske, skal han bruge en kollega, der to dage om ugen vil smide uniformen og rykke ind bag skrivebordet og klare forstanderens administrative opgaver. Imens forlader Sten Dokkedal kontoret for at være sygeplejerske.

Det er utrolig vigtigt, at de pårørende føler sig ligeså velkomne, som de gjorde, da borgeren boede i sit eget hjem. Vi skal være meget tydelige omkring, at de pårørende aldrig må føle, at de er til ulejlighed Sten Dokkedal, kommende forstander på friplejehjem

- Vi skal med støtte og omsorg gøre os værdige til at have beboerne og de pårørendes tillid, siger Sten Dokkedal og citerer teolog og filosof Knud Ejler Løgstrup: "Et menneske har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at det holder noget af dets liv i sine hænder."

Imens er Sten Dokkedal i gang med at kigge på alt fra badeværelsesarmaturer og stikkontakter til trådløst internet og tv-pakker, og med den anden hånd er han ved at beskrive det værdigrundlag, der skal være kendetegnende for Svendborg Friplejehjem.

I øjeblikket kører kranerne lystigt i Jernbanegade. Byggeriet af det nye plejehjem med plads til 40 beboere blev indledt for knap et år siden, og det er planen, at de første beboere skal flytte ind i slutningen af august.

Det er Danske Diakonhjem, der driver det nye friplejehjem i Svendborg, og Sten Dokkedal har været på rundtur til diakonhjem i Kjellerup, Holbæk, Middelfart og Aarhus for at hente inspiration.

Her har han blandt andet bemærket, at der er gulvtæpper på gangarealerne og vasketørremaskiner i alle boliger. Sådan bliver det også i Svendborg.

- Det handler om at afinstitualisere plejehjemmet, og det gør vi blandt andet ved, at det er muligt at vaske tøj hjemme hos borgeren i stedet for at have et fælles vaskeri. Vi ønsker at betragte borgeren som et helt menneske, som bare er i den sidste livsfase, og det gør vi ved at bevare de her hverdagsting, forklarer han.

Det er også årsagen til, at der vil blive lavet frisk mad på friplejehjemmet i Jernbanegade hver dag.

- Mad er danskernes omdrejningspunkt, og det hører med til at være et helt menneske at bo et sted, hvor der dufter af god mad hver dag. Også det hører hverdagen til, og samtidig er der noget socialt ved at spise sammen, så det ikke bliver reduceret til indtagelse af føde, siger Sten Dokkedal.