- For eksempel så kan Hindsholm Musikforenings Orkester ikke få tilskud til en scene i Kerteminde Hallen, og vi har Turismens Venner, der ikke kan få tilskud til ting og sager, fordi vi ikke har penge til at støtte lokale initiativer, siger Knud Ahrnkiel.

- Det er spild af penge. Man undsiger alt det lokale og vælger istedet at give penge til et sportevent inde i Odense, hvor borgmestrene får god mad og sidder og kilder hinanden på maven, siger Knud Ahrnkiel, der hellere vil give de 15.000 kroner til lokale foreninger.

Det var niende gang, at arrangement, der hylder de fynske sportshelte og frivillige, blev afholdt, og hvis det står til Dansk Folkeparti i Kerteminde, bliver det sidste gang, at Kerteminde Kommune er medsponsor på arrangementet.

Nordøstfyn: På mandag beslutter Kultur- og Fritidsudvalget efter alt at dømme på efterbevilling at give 15.000 kroner til Sport Event Fyn for arrangementet Sportslørdag 2018, der blev afholdt 20. januar i Odense Idrætpark.

Forslaget får dog ikke støtte fra formand for Kultur- og Fritidsudvlaget,Tine Riis Kristensen.

- Det giver god mening at give 15.000 kroner til sådan en sportslørdag. Det er jo ikke mange penge. Der sker ikke noget ved at gå ud over kommunegrænsen engang imellem, for vi skal passe på med at isolere Kerteminde Kommune, og vi må gerne tænke os som en del af Fyn, siger Tine Kristensen, der peger på, at netop deltagere fra Kerteminde høstede stor hæder til Sportslørdag 2018, hvor 17-årige Tue Ernst Nielsen fra Kerteminde blev kåret som Årets Fynske Fund, og Claus Schmidt Hansen fra BR66 var indstillet til Årets Frivillige Idrætsleder.

- Det giver rigtig god mening, og derfor ønsker jeg stadig, at vi er en del af arrangementet i 2019, siger Tine Kristensen.

Politikerne har lidt tid til at tænke sig om, for beslutningen, om Kerteminde skal være en del af Sportslørdag 2019, skal først træffes til efteråret.