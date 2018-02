Barnemad. New Zealand er supernem at have med at gøre, hvis man har børn på slæb. Overnatningsstederne er som regel børnevenlige, sundhedssystemet er i verdensklasse, og kiwi-mad er som oftest uden chili. Modermælks­erstatning og engangsbleer kan fås overalt, og der er mange steder, hvor forældre kan skifte ble på deres børn.

Seværdigheder og aktiviteter

Fantastiske legepladser (med rutsjebaner, gynger, vipper etc.) formerer sig hastigt i New Zealand. De lokale besøgs­centre kan fortælle dig, hvor de er.Nogle regioner har gratis brochurer om aktiviteter og seværdigheder for børn. Et eksempel er Kidz Go! (www.kidzgo.co.nz) med børneaktiviteter og restauranter i de større byer. Andre gode hjemmesider for børnefamilier er: www.kidspot.co.nz og www.kidsnewzealand.com.Praktisk: Familievenlige overnatningssteder, gode børnepasningsmuligheder, nem leje af bil og barnesæde og et hav af børnerabatter og børnemenuer gør New Zealand til et vidunderligt praktisk sted at rejse rundt med børn. Om Lonely Planet Lonely Planet er verdens største udgiver af rejsebøger, som indtil nu er solgt i 120 millioner eksemplarer. I 2013 udkom de første Lonely Planet-guider på dansk med titlerne Oplev og Pocket. Disse tekster er et uddrag fra Oplev-serien fra Lonely Planet. Denne serie er beregnet til rejsende, der ønsker et nemt overblik over deres rejsemål, masser af baggrundsviden og de bedste tips til ferien.

Overnatning

Mange moteller og ferieparker har legepladser, spil og dvd'er, og indimellem er der også indhegnede swimmingpools og trampoliner. Tremmesenge og høje stole er ikke altid til rådighed på lav- og mellemklassestederne, men de dyrere hoteller har både dem og børnevenlig service. B&B-steder er som regel ikke gearede til familier - mange reklamerer endda med, at de er børnefri. De fleste vandrerhjem fokuserer på de rygsækrejsende og tager heller ikke børn ind, men nogle af de større kæder gør (inklusive YHA-vandrerhjem). Sjovt for børn 1. Gejsere og mudderbobler, Rotorua2. Auckland Zoo 3. Kabelbane, Wellington4. Shotover Jet, Queenstown5. Punting på Avon, Christchurch

Biludlejning

De større firmaer har ikke noget problem med at skaffe autostole til bilen (Avis, Budget, Europcar etc.), men sådan er det ikke hos mange af de mindre af slagsen. Dobbelttjek, om firmaet kan levere og installere den rette størrelse autostol til dit barn. Nogle kan kræve, at du selv installerer den jævnfør lovgivningen. Bemærk, at børn under seks måneder kan have brug for en babystol i stedet. Tal med udlejeren om det i god tid i forvejen. Godt at vide Børnepasning: Prøv Børnepasning: Prøv www.rockmybaby.co.nz eller www.babysitters4u.co.nz.Puslerum: I de fleste byer og indkøbscentre.Barnesenge: Findes normalt på mellemklasse- og luksusovernatningssteder.Sundhedsvæsen: Høj standard.Høje stole: Findes på de fleste restauranter og caféer.Børnemenuer: Findes tit på pubber og mindre formelle restauranter og caféer.Bleer: Fås overalt.Klapvogne: Selv i offentlige transportmidler får du en hjælpende hånd.Transport: Offentlig transport tager for det meste hånd om unge passagerer.

Rabatter

Der er tit børnerabatter på overnatninger, ture, entré til attraktioner samt fly-, bus- og togtransport - ofte med op til 50 procents reduktion i forhold til voksenprisen. Bemærk, at grænsen for begrebet "barn" kan variere fra under 12 til under 18 år. For børn under fire år er der som regel gratis entré og transport.

På restaurant