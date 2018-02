Ho Chi Minh City i det sydlige Vietnam er scooternes by. Storbyen har omkring otte millioner indbyggere, og ifølge lokale medier er der indregistreret omtrent samme antal scootere. De mange tohjulede køretøjer sætter et markant præg på byen og dens trafik.

Jeg har aldrig tidligere set så mange scootere i mit liv. Antallet af disse osende knallertlignende transportmidler er overvældende i Ho Chi Minh City. Det er helt vildt. Vi bor tæt ved en stor rundkørsel midt i centrum, Distrikt 1, som krydses af tusindvis af mennesker hver time døgnet rundt. Når der bliver rødt ved en af de store indfaldsveje, danner flere hundrede scootere lynhurtigt en utålmodig summende kø sammen med en håndfuld biler og måske en enkelt bus. Lyden af de mange små motorer lyder som et ulmende, indestængt motorhav. Osen fra de utallige udstødningsrør er massiv, og hænger som en tyk, stinkende os i luften. Mange af scooterkørerne bærer maske, som dækker hele underansigtet. Jeg tvivler dog på, at det har nogen gavnlig effekt på scooterkørernes hårdt prøvede motorlunger. Langt de fleste bærer desuden den påbudte styrthjelm, men en del synes at være fremstillet af plastik, en slags omvendt margretheskål med hagestrop. Sådan en hovedbeklædning gavner næppe meget, hvis uheldet er ude. Vietnams største Ho Chi Minh City er Vietnams største by med cirka otte millioner indbyggere. Den ligger ved vestbredden af Saigonfloden. Byen hed tidligere Saigon og var hovedstad i Sydvietnam fra 1954 til 1976. Kort efter Vietnamkrigens afslutning blev Hanoi mod nord hovedstad for det forenede Vietnam.Ho Chi Minh City er opkaldt efter landsfaderen Ho Chí Minh (1890-1969), som var stifter af det vietnamesiske kommunistparti og leder af Nordvietnam frem til sin død.

Far, mor og børn

Mange af scooterne har to eller flere passagerer - på det punkt er lovgivningen tilsyneladende liberal. Jeg har set scootere med en hel familie om bord. Far styrer køretøjet og har et barn på fire-fem år stående mellem benene helt foran. Et mindre barn sidder bagved far, og allerbagerst holder mor sig fast på det yderste af sadlen. Mange scootere bruges til varekørsel og er typisk tungt læsset med byggematerialer, pakker, kasser eller store dunke. En dag så jeg to unge fyre, der kørte med et bundt lange rør af metal, som ragede flere meter frem og bagud. Et uheldigt sammenstød med sådan et projektil af mange kilo metal kunne let blive alvorligt. Men der sker forbavsende få uheld på trods af trafikkens tæthed og anarkiske karakter. Måske fordi alle trafikanter i en kaotisk by som Ho Chi Minh City er tvunget til at være ekstra opmærksomme og hensynsfulde.

Scooter-taxa

Har du brug for et lift med en scooter, kan man vælge mellem de blåjakkede Uber-mænd og de grønjakkede Grab-folk. Stil dig ud i vejkanten og vink til føreren af en af de to tjenester eller bestil transport ved hjælp af en app på mobilen. Scooterføreren medbringer en ekstra styrthjelm (one size fits all), og taxascooteren kan forbavsende hurtigt bringe dig eller din bagage på tværs af den enorme by typisk til en pris på 10-12 kroner. Der er altid trafik i de større vietnamesiske byer. Scooterne fylder godt op i vejbanen, de kører foran bilerne, imellem bilerne, hvor som helst der er en sprække, hvor der kan klemmes et styr ind på 60-70 centimeter i bredden. Det hænder, at de også benytter fortovet, hvis de er trætte af at vente i den lange kø. De tohjulede køretøjer er som myrer - altid travle, ofte tungt læssede og af og til en smule uforudsigelige. En scooter er relativ billig, kører langt på literen og er en effektiv transportmaskine i tæt trafik. Og det er utvivlsomt grunden til, at køretøjet er det mest foretrukne transportmiddel i Vietnam.

Vejledende lysregulering

Der er lysreguleringer i alle de større befærdede vejkryds - de grønne, gule og røde signaler opfattes dog mest som vejledende. Store digitaltal tæller ned til både det røde og det grønne lys - en rigtig fin ide, synes jeg - men trafikken sætter i gang lidt før det grønne lys tændes og fortsætter en tid efter det røde signal er begyndt at lyse advarende op. Det betyder, at de første scootere ofte mødes midt i krydset med de sidste fra den tværgående retning. Disse trafikale forhold vil være ensbetydende med konstante ulykker i de fleste lande, men ikke her. De små motorkøretøjer er manøvredygtige og styrer tilsyneladende ubesværede gennem den krydsende trafik uden personskade eller træk på den kaskoforsikring, jeg ikke er sikker på, at de har.

Grøn mand - død mand