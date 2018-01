Sydkoreanske myndigheder arbejder lørdag på højtryk for at identificere samtlige 37 dødsofre for en hospitalsbrand i byen Miryang fredag.

Det sker, mens oppositionspolitikere bebrejder præsidenten og hævder, at tragedien kunne have været undgået.

Fredag morgen udbrød der brand på Sejong Hospital i Miryang i den sydøstlige del af landet. 37 mennesker blev dræbt og 150 andre såret. Alle ofrene døde af røgforgiftning.

Byens viceborgmester, Lee Byung-hee, siger lørdag, at myndighederne er ved at undersøge årsagen til branden.

- Vi forsøger at håndtere den omfattende situation, herunder også hvad der er brug for af hjælp til begravelser og så videre, siger han i en briefing på tv.

Regeringen i Sydkorea har i de senere år modtaget kritik for ringe sikkerhed, som har ført til flere fatale katastrofer i landet. Blandt andet i 2014, hvor færgen "MV Sewol" sank, og flere end 300 mennesker - de fleste skolebørn - druknede.

Ifølge direktør på Sejong Hospital Song Byeong-cheol havde det syv etager høje hospital ikke noget sprinklersystem. Hospitalet var ikke stort nok til, at loven påkrævede det.

Præsident Moon Jae-ins demokratiske parti oplyser via en talsmand, at det vil støtte en undersøgelse af branden og "påbegynde parlamentariske diskussioner for at beskytte borgernes liv og sikkerhed".

Myndighederne mener, at branden opstod på hospitalets akutmodtagelse på første sal i hovedbygningen.

Mindst 177 patienter, de fleste af dem ældre, befandt sig på hospitalet og et nærliggende plejehjem, da branden brød ud, oplyser hospitalsdirektør Song Byeong-cheol til journalister.

Direktøren fortæller videre, at tre af de ni sygeplejersker og læger, der var på vagt fredag, døde.

Branden sker kort tid efter, at 29 mennesker blev dræbt i en bygningsbrand i et fitnesscenter i byen Jecheon i slutningen af december.