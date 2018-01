Investorer har mistet tilgangen til kryptovaluta for 3,2 milliarder kroner hos Coincheck efter hackerangreb.

En af Japans førende børser for handel med kryptovaluta, Coincheck, er blevet hacket. Værdier for 58 milliarder japanske yen - eller knap 3,2 milliarder danske kroner - er blevet stjålet.

Det skriver japanske medier ifølge nyhedsbureauet AP.

Coincheck skriver på sin hjemmeside, at børsen har indstillet al handel med valutaen, der hedder NEM. Yderligere har Coincheck begrænset handlen med de fleste andre kryptovalutaer.

Direktør for Coincheck Koichiro Wada undskylder for hændelsen på et pressemøde. Det skriver det japanske nyhedsbureau Kyodo News.

Koichiro Wada siger, at selskabet muligvis vil søge om økonomisk hjælp.

Ifølge Kyodo News registrerede Coincheck uautoriseret adgang til systemet fredag.

NEM er baseret på teknologi fra selskabet NEM.io Foundation, der har base i Singapore.

Selskabets direktør, Lon Wong, siger til The Wall Street Journal, at han mener, det er Coinchecks afslappede holdning til sikkerhed, der er årsag til, at tyveriet kunne ske.

Hackerangrebet er det største af sin slags, efter at kryptovaluta blev lanceret i Japan.

Samtidig topper tyveriet de 48 milliarder yen - godt 2,6 milliarder kroner - som selskabet Mt. Gox, der handler med kryptovalutaen bitcoin, tabte i 2014.

Bitcoin er den mest kendte kryptovaluta, men der findes over 1000 andre slags.

Kryptovaluta kan bedst beskrives som en slags digitale penge, hvor transaktionerne foregår uden om bankerne.

De kan købes på forskellige børser på internettet, og prisen styres af udbud og efterspørgsel.

Ifølge Bloomberg undersøger de japanske finansmyndigheder fredagens hackerangreb mod Coincheck.