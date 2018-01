Bestyrelsen i USA's gymnastikforbund efterkommer krav fra USA's Olympiske Komité om at træde tilbage.

Hele bestyrelsen for det amerikanske gymnastikforbund træder tilbage. Det sker som konsekvens af en skandalesag om en tidligere læges sexmisbrug af flere end 150 piger og unge kvinder.

- USA's gymnastikforbund vil efterkomme kravene fra USA's Olympiske Komité (Usoc), skriver gymnastikforbundet ifølge nyhedsbureauet AFP i en erklæring fredag aften amerikansk tid.

Det sker med henvisning til et ultimatum, som Usoc gav gymnastikforbundet tidligere på dagen: Træd tilbage eller stop som myndighed.

Onsdag blev den tidligere læge for USA's gymnastikhold Larry Nassar idømt op til 175 års fængsel for overgreb mod piger og unge kvinder.

Blandt andre har OL-stjernerne Simone Biles, Aly Raisman, Gabby Douglas og McKayla Maroney fortalt, at Nassar forgreb sig på dem, mens de var i behandling hos ham.

- Hvis blot en voksen havde lyttet og havde haft modet og karakteren til at handle, så kunne denne tragedie have været afværget, sagde Aly Raisman under onsdagens retsmøde.

I alt har 169 piger og kvinder fortalt, at Nassar har misbrugt dem.

Scott Blackmun, der er chef i Usoc, opstillede fredag i et brev til USA's gymnastikforbund seks krav, for at gymnastikforbundet kan fortsætte.

Et af kravene var, at alle nuværende medlemmer af bestyrelsen i gymnastikforbundet træder tilbage inden 31. januar.

I stedet vil en midlertidig bestyrelse blive udvalgt, inden en permanent bestyrelse vil blive indsat inden 12 måneder.

Hvis alle punkter og krav ikke overholdes, vil USA's gymnastikforbund stoppe med at fungere som national myndighed i sporten, advarede Blackmun.

- Vi baserer ikke disse krav på viden om, at nogen individuel person i staben eller bestyrelsen i Usag havde en rolle i at fremme eller mørklægge Nassars handlinger.

- Vores beslutning bunder i en klar fornemmelse af, at kulturen i Usag (USA Gymnastics, red.) har brug for en fundamental genopbygning, skriver Blackmun i brevet.