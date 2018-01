Tiger Woods er med, når finalerunderne ved golfturneringen Farmers Insurance Open i USA spilles lørdag og søndag.

Det amerikanske ikon, der for første gang i et år er med ved en PGA Tour-turnering, gik fredag anden runde i 71 slag, et slag under banens par.

Turneringen føres af amerikaneren Ryan Palmer, der fredag brugte 67 slag. Samlet er Palmer 11 slag under par.

Tiger Woods, der har været meget skadet de seneste år, sluttede af med at lave en birdie på sit sidste hul, hvilket akkurat sendte ham over cutgrænsen.

Ifølge PGA Tours Twitter-profil er det 888 dage siden, at han har formået at klare et finalecut.

Trods sit lange fravær fra sporten er Woods fortsat en populær spiller. Tilskuerne flokkedes omkring ham på fredagens runde, fremgår det af pgatour.com.

Samlet har Tiger Woods brugt 143 slag efter de to første dage, og han er placeret som delt nummer 65.

Den 42-årige amerikaner var senest med på PGA Tour, da han sidste år ikke klarede finalecuttet ved netop Farmers Insurance Open.

Tiger Woods har vundet turneringen i Californien syv gange, senest i 2013.

Farmers Insurance Open bliver spillet på Torrey Pines-banerne i La Jolla i Californien.

Her vandt Tiger Woods også majorturneringen US Open i 2008, hvilket var hans 14. og seneste sejr i en major.