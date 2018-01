FODBOLD: OB-truppen checkede planmæssigt ind på Hotel Thalasia Costa de Murcia ved 17-tiden fredag i 15 graders med et let skydække over den an anelse forblæste kyst i San Pedro del Pinatar, hvor træningslejren var slået op.

Men torsdag sev der mørkere skyer hen over truppen, da den OB's færøske offensiv-kraft Jóan Símun Edmundsson sagde til Sport Fyn, at han ikke forstod en dyt af, at han skulle blive hjemme fra de vigtige sidste forberedelser før forårspremieren mod FC Helsingør.

- Jeg accepterer selvfølgelig klubbens beslutninger, men jeg må undre mig over, hvorfor de andre spillere med udløb til sommer alle er med på træningslejren, da jeg ikke føler, at mit fokus er dårligere end andres, sagde Edmundsson, der er bange for, at klubben ikke ønsker at opfylde kontrakten frem til sommer. Færingen har ingen konkrete tilbud fra andre klubber, meddeler han.

- Men nu bliver jeg udeladt fra vigtige forberedelser, sagde han til Sport Fyn.

Allerede fredag morgen talte Sport Fyn med sportsdirektør Jesper Hansen inden OB-truppens afrejse, og Jesper Hansen så intet mystisk i OB's ageren.

- Edmundsson kan ikke forstå, at han ikke skal med på træningslejren, når han har kontrakt til sommer. Hvad er tanken bag?

- Nu har Jóan i snart et halvt år afsøgt muligheden for at komme væk. Derfor er det bedst, at han bliver hjemme og har fokus på det, og det vil være bedst for alle parter, at han kom afsted i dette transfervindue også fordi vi har fået nye ind, der dækker Edmundssons positioner (red. Troels Kløve), Det arbejder vi på at få løst sammen med Edmundssons agent, siger OB's sportsdirektør Jesper Hansen.

- Men han har jo kontrakt frem til sommer og burde vel derfor træne med....?

- Hvis han ikke kommer afsted indgår han i truppen og så vil vi spille med det hold, der både på kort og langt sigt klarer os bedst gennem foråret, tilføjer Jesper Hansen.

Cheftræner Kent Nielsen erklærede sig enig, da han stod i foyeren på Hotel Thalasia.

- Der er er intet odiøst i, at vi holder ham hjemme, mens der arbejdes på andre muligheder. Edmundsson har forsøgt hele vinduet at komme væk, og det mener vi bedre, at han kan gøre fra Odense af end hernede. Vi har en meget vigtig træningslejr, hvor vi skal pudse det sidste af og træne taktisk, og der har vi brug for fuld fokus. Hvis han ikke kommer afsted, så må vi se, hvordan han kan indgå i truppen, siger OB-træneren.

- Hvis han ingen steder er kommet den 1. februar, så indgår han vel i truppen på lige fod med de andre?-

- Ja, det gør han, svarede Kent Nielsen, mens de tre unge U19-spillere Mathias Jørgensen, Jonathan Harboe og Hans Christian Bernat fik deres værelsesnøgler.

Egentlig skulle Mads Frøkjær, Anton Pedersen og Oliver Christensen have haft chancen og været med, men de blev alle skadet før afrejsen til Alicante.