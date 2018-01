Debat: Derfor deltog jeg ikke i borgermødet

Lokaldebat: Erling Christensen, tidligere borgmester i Årslev, har meget venligt informeret læserne om, at jeg ikke deltog i et borgermøde med tilhørende gåtur forrige lørdag. Jeg skal beklage, at jeg slet ikke har tænkt på at fortælle den betænksomme mand, at jeg for tiden er belemret med en hælspore, som gør hvert skridt til en plage. Derfor fravalgte jeg det pågældende møde. Jeg aflyste også min golfrunde i søndags. Og det gjorde ondt. Men jeg kan oplyse, at jeg er meget begejstret for tankerne om et nyt boligområde i Årslev/Sønder Nærå. Den nordligste del af kommunen ligger tæt ved Odense og må være interessant for mange af dem, der skal arbejde på det nye OUH.

Det var i øvrigt samme Erling Christensen, der under efterårets valgkamp bragte den forkerte oplysning, at en stemme på mig var en stemme på Søren Kristensen som borgmester. Det har han ikke fundet anledning til at beklage.

Og til almindelig oplysning kan jeg berette, at jeg allerede har deltaget i ni møder/arrangementer foranlediget af min plads i kommunalbestyrelsen. Slet ikke så dårligt på bare 26 dage.