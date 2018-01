Faaborg: Hans Frost drev VVS-firma i Vester Åby i 45 år, inden sønnen, René Frost, overtog firmaet i 2012.

Så det er 50 års stolte VVS-traditioner, der nu har forladt Rolighedsvænget i Vester Åby og er rykket til Faaborgs nordlige industrikvarter.

Her har VVS Frost overtaget bygningerne på Odensevej 97 efter Chr. Fentz & Søn, der havde 95 års VVS-historie i bagagen, indtil firmaet gik konkurs i december.

Flytningen fra Vester Åby til Faaborg skete næsten hen over natten. Det gik i hvert fald stærkt.

- 6. december hørte jeg tilfældigt, at Chr. Fentz & Søn skulle lukke. 15. december skulle vi være ude af lejemålet i Vester Åby. Så vi fik flyttet hele firmaet på den korte periode. Stor tak til medarbejderne, siger René Frost.

Fire svende, en lærling og en kontordame fulgte med fra Vester Åby, og så har Frost VVS overtaget en svend (Jimmi Østerberg) og en lærling (Rasmus Jensen) fra Chr. Fentz & Søn. De øvrige medarbejdere i det konkursramte firma nåede at søge andre græsgange.

Blikkenslager Jimmi Østerberg havde været 35 år ved Chr. Fentz. Han repræsenterer en familie med stolte håndværkertraditioner, idet sønnen, Jacob Østerberg, vandt DM i Skills to år i træk i 2016 og 2017.

Som nabo til Faaborg Farvehandel har Frost VVS 500 kvadratmeter til rådighed, og firmaet er stadig i gang med at komme helt på plads. Chr. Fentz & Søns gamle showroom har Frost VVS ikke brug for, så det er håndværkere lige nu i gang med at omdanne til lagerlokale.

46-årige René Frost er uddannet VVS-tekniker, som er en toårig overbygning på den almindelige VVS-uddannelse. Han var ansat 14 år i firmaet Calwin i Højby ved Odense, inden han overtog sin fars firma i 2012.

Hos Calwin arbejdede han med udvikling af software til VVS-branchen.

- Hvis jeg ikke havde haft uddannelsen som VVS-tekniker, ville jeg ikke have kastet mig ud i det her. Uddannelsen giver en bedre teknisk indsigt for eksempel i forhold til at lave beregninger, siger René Frost, der bor i Krarup med sin kone og to børn på 10 og 15 år.

- Det atypiske ved vores firma er, at vi også arbejder med gas-service. Det er der ingen af de andre i Faaborg, der gør. Derudover arbejder vi selvfølgelig med oliefyr, fjernvarme og så videre, fortæller René Frost.