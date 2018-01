Sydvestfyn: Der er langt fra et job i Skat og fritid i hjemmeværnet på Sydvestfyn og til at stå med bombe- og morterangreb i Kabul. Men en sådan oplevelse kom deltagerne i Hjemmeværnskompagni Sydvestfyn (HVKSVF) til at høre om forleden ved nytårsparolen.

Her fortalte et medlem, Bjørn Ramming, i et foredrag om et ophold i anden halvdel af 2017 som claims officer og juridisk rådgiver for Nato i Kabul, Afghanistan. Bjørn Ramming fortalte om, hvordan han kunne bruge kompetencer fra hjemmeværnet og sit civile job i Skat i forbindelse med udsendelsen. Bjørn sørgede for, at HVKSVF fik indsigt i nogle af de ting, som foregår i den mere administrative del af en større operation. Paroledeltagerne hørte om samarbejdet med civilbefolkningen og arbejdet med genopbygning af landet, herunder de mange kulturforskelle, og hvordan man på trods af disse fik mange opgaver løst i godt samarbejde.

Parolen begyndte dog med skydning før den egentlige parole. Nytårsparolen er en vigtig begivenhed for kompagniet. Det er en tradition, hvor man ser tilbage på året, der gik, samt ser fremad mod året, der kommer.

I sin tale kom chefen for HVKSVF, kaptajn Ole Hanson, bl.a. ind på kompagniets certificering i 2017 og det gode politiske klima, som hjemmeværnet nyder godt af i disse år. Kaptajn Hanson roste folkene for fremmødet i årets løb, og særligt at mange selv havde budt ind med tilbud om at stille i forbindelse med eksempelvis indsatsen på Faaborg Havn og opgaver, som hjemmeværnet i øjeblikket løser for politiet. Bl.a. deltager personel fra HVKSVF lige nu i grænsekontrol.

Efter kaptajn Ole Hanson talte chefen for Landsdelsregion Vest, oberst Flemming Agerskov. I talen lagde obersten vægt på hjemmeværnets frivilliges store bredde. Her har alle en funktion at udfylde, og selv om nogle er kommet op i årene, besidder de stor erfaring, som yngre kan høste af. Oberst Agerskov talte også om vigtigheden af, at de frivillige i hjemmeværnet også husker at takke dem, der går derhjemme. /EXP