Fredag fortsatte sagen mod fem unge, som er tiltalt for at have begået hjemmerøveri i Sallinge den 10. august sidste år. Trods dna-spor, fund af slagvåben og en nabos vidneforklaring nægter de sig fortsat skyldige i sagen.

Fem unge i alderen 17-26 år er tiltalt for at stå bag et hjemmerøveri begået i Sallinge på Midtfyn den 10. august 2017.De unge mænd på 17 og 21 år samt kvinden på 26 år blev anholdt kort tid efter hjemmerøveriet og blev dagen efter varetægtsfængslet. De to sidste i femkløveren blev anholdt fire uger senere. De fem er tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 288, og strafferammen er op til 10 års fængsel. Alle fem nægter sig skyldige.Den 17-årige og 21-årige er også tiltalt for hærværk samt trusler i forbindelse med hjemmerøveriet.Der er afsat fire dage til retssagen, og der forventes at falde dom 2. februar.

Ifølge anklageskriftet trængte to mænd på nu 17 og 21 år ind i en mands hjem i Sallinge den pågældende aften cirka klokken 22. Med sig havde de slagvåben, og de jagtede beboeren ind i huset, hvor de ifølge tiltalen gav ham flere knytnæveslag i ansigtet, inden de forlod stedet med mandens hund. Tidligere på dagen var de mødt op på mandens adresse for at købe hunden, men her afviste han dem.

Sallinge: Fredag fortsatte retssagen om et hjemmerøveri af særlig grov karakter begået i Sallinge den 10. august 2017. Fem unge, tre mænd og to kvinder, i alderen 17-26 år er tiltalt for at stå bag hjemmerøveriet, hvor en hundehvalp med vold og våben blev stjålet fra sin ejer.

En ældre dame, som er nabo til manden, der blev udsat for hjemmerøveri, mødte fredag op i Retten i Svendborg for at afgive sin vidneforklaring:

- Om eftermiddagen (den 10. august 2017, red.) kom min nabo kom ind til mig og sagde "skynd dig at komme - de er ved at slå (ofret, red.) ihjel". Da jeg går ud, ser jeg to mænd, som hamrer på døren og prøver at komme ind. Derefter går den unge, lyshåret mand (på 17 år, red.) tilbage til bilen og henter slagvåben, som han smadrer døren og vinduerne med, fortæller naboen.

Da hun skrider ind og beder de unge mænd om at holde op, bliver de vrede.

- Så sagde de, at jeg skulle skride.

Da mændende lidt efter kører sin vej, går naboen atter over for at tjekke, om den forurettede er okay, men hun når ikke at finde ham, før bilen igen bremser op ude foran huset.

- Denne gang kommer de ind i entreen, men (ofret, red.) holder døren, så de ikke kan komme ind til ham, og de opgiver og kører derfra i en hulens fart. Lige inden siger de "vi vil kraftedeme have den hundehvalp", fortæller hun.

Om aftenen samme dag vender bilen atter tilbage, husker naboen.

- Jeg og min mand sad og så tv, da den samme bil kommer tilbage. Den holdt der kun i få minutter, hvor vi så en eller to fyre løbe ind i huset og tilbage til bilen igen med noget i hænderne, muligvis en hundehvalp, og så kører de derfra igen så hurtigt som muligt.