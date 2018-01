En overlæge fra OUH er tiltalt for grov forsømmelse eller skødesløshed i forbindelse med en patients død. Han nægter sig skyldig og mener, han har fulgt hospitalets retningslinjer. Der falder dom på fredag i sagen, som Lægeforeningen kalder principiel.

Passede en overlæge sit job på OUH ved at følge hospitalets retningslinjer, eller har han udvist grov forsømmelse eller skødesløshed, da en 42-årig mandlig patient døde på OUH i august 2014? Det er kernen i en usædvanlig sag, der var for Retten i Odense fredag. Den 60-årige overlæge fra universitetshospitalets infektionsmedicinske afdeling Q nægter sig skyldig og har ifølge forsvarer Hanne Rahbæk blot fulgt retningslinjerne. Forløbet 22. august 2014: En uidentificeret mand bliver kørt på OUH, efter han bliver fundet siddende op ad en husmur ved siden af en flaske vodka. Manden er bevidstløs, og i hans urin påvises hash og metamfetamin. Hans promille måles til 4,1. Han indlægges på intensiv afdeling. Manden identificeres ved 22-tiden som en 42-årig alkoholiker og stofmisbruger.Klokken 06.30 næste dag udskrives patienten fra intensiv og flyttes til Infektionsmedicinsk Afdeling Q. Løbende målinger viste, at hans tilstand var stabil, og intensiv afdeling har vurderet, at det var en ukompliceret forgiftning, som skal "soves ud".



Klokken 08.30 møder tiltalte overlæge ind til sin bagvagt, får en overlevering og går derefter på stuegang på akutmodtagelsen, intensivafdelingen og afdeling Q.



Klokken 11.07 noterer en sygeplejerske, at den 42-årige sover meget og virker rolig. Han har været vågen og har fået metadon og det beroligende middel klopoxid. Han må forlade OUH, når han føler sig tilpas.



Klokken 16.20 tilkaldes tiltalte, fordi den 42-årige har hjertestop. Efter flere genoplivningsforsøg erklæres han død.



Da det var et såkaldt uventet dødsfald, foretages der senere ligsyn. Den officielle dødsårsag er en dødelig dosis metadon på 125 ml. Dødsfaldet betragtes som en ulykke.



Februar 2015: Sundhedsstyrelsen anmoder Fyns Politi om at udrede sagen.



August 2016: Overlægen fra OUH sigtes.



Juni 2017: Fyns Politi opgiver sigtelsen, fordi man ikke forventer, at lægen vil blive fundet skyldig.



Styrelsen for Patientsikkerhed klager, hvorefter Rigsadvokaten starter sagen igen. - Det kan være vanskeligt at være læge nu om stunder, men falder der dom her, bliver det umuligt, sagde forsvareren, der påstår frifindelse. Specialanklager Klaus Holten Kristensen vil have lægen idømt en bøde på 25.000 kroner. - Der skal ske et tilsyn med patienten, og det har ikke fundet sted i det fornødne omfang. Det handler om sund klinisk dømmekraft, sagde han i sin procedure i sagen, der har paralleller til den såkaldte Svendborgsag, hvor landsretten stadfæstede en bødestraf til en 40-årig læge. Mere end 8000 læger har efterfølgende underskrevet et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed. Ifølge Lægeforeningen er også den nye sag fra OUH principiel. - Som vi har fået det oplyst, er der tale om en læge, der har overholdt alle instrukser, og derfor er der et principielt aspekt i sagen. Vi følger naturligvis rettens afgørelse med stor interesse, udtaler formand Andreas Rudkjøbing. Dommer Alex Nymark sluttede retsmødet med at sige, at det var en sag, han måtte tænke over. Dommen er derfor først klar om en uge.

Døde af stor dosis metadon

Den tiltalte overlæge forklarede, at han først så patienten, da den 42-årig alkoholiker og stofmisbruger fik hjertestop efter en stor dosis metadon og flere gange blev forsøgt genoplivet ved 16-tiden fredag den 23. august 2014. Lægen mødte om morgenen ind til en usædvanlig travl weekendvagt, fik en mundlig overlevering og gik derefter på stuegang. - Der er ingen pauser. Jeg kan ikke sætte mig ned for at spise eller nå at drikke en kop kaffe. Der er fuld fart på til sent ud på eftermiddagen, forklarede overlægen, der ligesom afdøde er omfattet af navneforbud. Overlægen tilså de værst stillede patienter først og måtte undervejs besvare flere opkald fra akutmodtagelsen. Desuden døde en patient, og lægen måtte tage sig af familien, der var i krise. Han nåede ikke til afdeling Q, før meldingen om hjertestoppet kom. Den 42-årige patient havde han ikke prioriteret, for han var blevet vurderet som stabil af intensivafdelingen, som havde holdt øje med ham natten igennem. - Der var ikke noget tegn på, at det ville gå galt. Jeg er nødt til at tage de dårligste patienter først, ellers går det her system grassat.

- Der skulle være rigelig tid