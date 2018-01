Lægeløfte

25-årige Kristina Gosvig var en af de 155 nyuddannede læger fra Syddansk Universitet, som fredag eftermiddag aflagde lægeløfte ved en ceremoni i Odense Koncerthus.

Hun og den øvrige besætning af unge læger træder nu ind i et sundhedsvæsen, hvor bølgerne går historisk højt for øjeblikket. Dommen over en ung læge i forvagt på Svendborg Sygehus, og en åben strid mellem lægerne og Styrelsen for Patientsikkerhed sætter sine tydelige spor. Også hos Kristina Gosvig, der skal til at begynde sit arbejdsliv på organkirurgisk afdeling på sygehuset i Kolding.

Sådan er Svendborgsagen forløbet 1. I august 2013 kommer en midaldrende mandlig patient til Svendborg Sygehus med mavesmerter. En 40-årig læge i forvagt indlægger ham. Via patientjournalen konstaterer forvagten, at manden har sukkersyge og beder en sygeplejerske om at måle blodsukker. Det sker ikke. I de efterfølgende timer opdager sygeplejerskerne ikke, at patienten lider af sukkersyge, fordi ingen læser patientjournalen. Heller ikke en mere erfaren læge i bagvagt opdager, at manden har sukkersyge. Patienten dør senere.2. Både forvagten og bagvagten tiltales for overtrædelse af autorisationslovens paragraf 75, som bruges, når sundhedspersoner vurderes at have udvist forsømmelse og skødesløshed. Begge læger frifundes ved Byretten i Svendborg i april 2017. Anklagemyndigheden anker sagen til landsretten.



3. Landsretten stadfæster i august 2017 byrettens frifindelse af den erfarne læge i bagvagt, men den omstøder frifindelsen af den 40-årige forvagt. Hun bliver dømt skyldig og idømmes bødestraf på 5000 kroner. Landsretten understreger, at lægen er skyldig i blandt ikke at have sikret sig, at den mundtlige besked til sygeplejersken om måling af blodsukker blev udført. Landsretsdommen har fået tusindvis af læger i hele landet til at udtrykke deres bekymring over sagens udfald under hashtag #DetKuHaveVæretMig.



4. Procesbevillingsnævnet har bestemt, at sagen mod den yngre læge er så principiel, at den kan komme for Højesteret.

Hovedårsagen til den aktuelle strid er først og fremmest spørgsmålet om, hvor meget skriftlig dokumentation lægen skal udføre i forbindelse med sit arbejde. En tvivl, som kan få alvorlige konsekvenser for en nyuddannet læge, mener Kristina Gosvig.

- Efter Svendborgsagen og de efterfølgende diskussioner i medierne hænger frygten for fejl og retsforfølgelse over hovedet på en, når man står som ung læge uden fodfæste. For hvornår skal man hen og skrive ned på computeren og hvornår skal man prioritere at være hos patienterne? Man risikerer at ende i paniktilstand og deraf følgende handlingslammelse, siger Kristina Gosvig.

Kristina Gosvig mener også, at de omfattende krav om skriftlig dokumentation lægger kimen til et dårligt og anstrengt arbejdsmiljø mellem eksempelvis læger og sygeplejersker.

- Når du hele tiden skal følge op på dine egne ordinationer, kan det jo tolkes som mistillid til de andre faggrupper.