- Jeg kan godt lide at møde tidligt. Jeg glæder mig til at komme på arbejde, og så nyder jeg den ro, der er på det tidspunkt. Jeg henter kaffe og noget vand og giver mig til at svare på e-mails, fortæller Kasper Olesen.

2. januar indtog han borgmesterkontoret efter én af de længste og mest dramatiske konstitueringsforhandlinger i landet . Blot fire år efter han gik ind i politik sikrede han Socialdemokraterne borgmesterposten med et smalt flertal bestående af S, SF, Venstre og Enhedslisten. Nu har han vinket farvel til jobbet som projektleder i "Plads til Alle" - et partnerskab mellem Kerteminde Kommune og Red Barnet - og er tiltrådt som øverste politiske leder for kommunens cirka 1700 ansatte. De fleste af ugens dage kører han fra hjemmet i Langeskov for at møde ind på rådhuset i Kerteminde klokken 6.30.

Kerteminde: Klokken er 6.30, da Thomas Helmig for første gang denne fredag skråler "Godnaaat Maaalaga" ud af mobiltelefonens højttaler. P4 Fyn ringer for en kommentar til én af dagens nyheder. Der er mørkt i de fleste af vinduerne på Kerteminde Rådhus. Kun borgmesteren og rengøringspersonalet er mødt ind. Kasper Olesen svarer på spørgsmålene stående i lysskæret fra PH-lampen på skrivebordet.

Vi har fået lov at følge ham en dag i det nye job og venter nu på, at rådhuset vågner. Dizzy Mizz Lizzy spiller sagte fra Ipaden på skrivebordet, hvor en rød/hvid hoptimist danser i takt, hver gang Kasper Olesen rammer tastaturet.

Nu er der lys i direktørkontoret ved siden af. Allan Wissmann er mødt ind. Chefen for Kultur, Fritid og Faciliteter, Morten Just træder ind af døren. Han skal orientere borgmesteren om en nytårskur på biblioteket i næste uge. Det er kun få måneder siden, at rollerne var byttet om. Nu er Kasper Olesen pludselig øverste leder for alle sine tidligere chefer. Et faktum, der dog ikke gør det store indtryk:

- Ikke at jeg ikke har respekt for autoriteter. Det har jeg. Men jeg har aldrig haft problemer med at sige tingene, som de er. Heller ikke i mit tidligere job. Og det er uanset om det er til kommunaldirektører eller ej. Jeg er den samme Kasper, uanset om jeg er borgmester eller ej, fortæller han.

"Godnaat Maaalaga," lyder det igen på slaget 9.00.

Det er rektor for Campus Nyborg, der ringer for at drøfte dagens nyhed. At Kerteminde Kommune har fået lov af ministeriet til at sende 10. klasses elever mod øst.

Klokken 9.30 træder turistchef Dorte Frandsen ind af døren. De sætter sig over for hinanden med en kop kaffe. Stemningen er god, selvom Kasper og det nye byrådsflertal har lukket turismeudvalget.

- Jeg vil bare høre, hvordan turistchefen synes, vi bedst muligt kan bakke op om turismen? indleder Kasper Olesen.

- Jeg føler mig simpelthen så priviligeret. Byrådet har lavet en færdig turisme- politik, vi har en turisme-investerings-strategi og en borgmester, der er godt klædt på, fordi han har været med hele vejen. Jeg og mine medarbejdere er ikke i tvivl om, hvor man vil hen politisk. Udfordringen er bare, at følger der ingen midler med, så kommer rapporten til at ligge og samle støv i en skuffe, siger Dorte Frandsen.

- Jeg ønsker egentlig bare at sige: Kære Visit Kerteminde. Her har I en pose penge og en handlingsplan, og så har vi tillid til, at i løser opgaven bedst muligt ud fra jeres faglighed, og så gider vi i øvrigt ikke at høre fra jer, før I afrapporterer én eller to gange om året. Vi er nødt til at have tillid til hinanden uden at tjekke og kontrollere hele tiden, foreslår Kasper Olesen.

- Det vil være en kæmpe lettelse. Det ville give ro på en helt anden måde. Det ville være en kæmpe tillidserklæring og noget af et skulderklap, lyder det fra en tydeligt begejstret turistchef, inden hun takker farvel.