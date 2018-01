Københavns Fængsler har flere indsatte end celler. Derfor bor flere udenlandske fanger to sammen i en celle.

Flere danske fængsler har flere fanger end celler. Det høster protester fra det personale, der skal drive fængslerne, skriver Fængselsfunktionæren, der er fængselsbetjentenes fagblad.

På landsplan er belægningsprocenten på 99,3 procent, viser Kriminalforsorgens nyeste opgørelse for uge tre.

En af de overfyldte institutioner er Københavns Fængsler, der blandt andet består af Vestre Fængsel og Blegdamsvejens Arrest. Fængslet er indrettet til 488 fanger. I øjeblikket er der ifølge Fængselsfunktionæren 529.

Derfor bor der to indsatte i 13 af cellerne. Det er særligt udenlandske indsatte, der er villige til at bo sammen med en medfange. Det oplyser tillidsrepræsentant i Københavns Fængsler David Jensen.

I 12 af cellerne er det udenlandske fanger, der bor sammen.

- De udenlandske indsatte er langt mere tilbøjelige til at dele celle med en landsmand, end etniske danskere er, siger David Jensen til Fængselsfunktionæren.

- Så det er på en måde rumænere, albanere, nigerianere og andre nationaliteter, der redder os.

Tillidsrepræsentanten peger på, at arresten i Horserød Fængsel lukkede i efteråret med åbningen af Storstrøm Fængsel på Falster.

- Horserød er lige til at åbne, og rent økonomisk kan det bedre betale sig, end at vi render herinde og har dobbelt- og ekstravagter. Jeg synes, det er uforskammet, at man ikke gør mere, siger David Jensen til Fængselsfunktionæren.

Chef for Koncern Ressourcer i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Jørgen Pedersen oplyser, at der er fokus på overbelægningen.

Han glæder sig til, at Storstrøm Fængsel gradvist vil tage imod flere indsatte. Blandt andet kommer der i "nærmeste fremtid" 35 bandeindsatte fra Vestre Fængsel til Falster, påpeger han.

I en politisk aftale er der afsat penge til at ansætte 250 nye fængselsbetjente. Det seneste hold er startet i begyndelsen af 2018.