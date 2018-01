Talmagi

Mails afslører nu, at to embedsmænd bag ministersvar om overbelægning på sygehusene var bevidste om, at oplysningerne i svaret til Folketinget var lodret forkerte. - Muligt brud på straffeloven, siger ekspert i forvaltningsret.

To embedsmænd i Sundhedsministeriet, som i sommeren 2017 skrev et svar til sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) og det øvrige folketing om overbelægningen på en række sygehusafdelinger, var særdeles velinformerede om, at deres svar, som blev forfattet på vegne af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), var fyldt med lodret forkerte tal.

Det viser en længere email-korrespondance mellem Sundhedsdatastyrelsen og Ellen Trane Nørbys departement i Sundhedsministeriet, som Ellen Trane Nørby har sendt til Folketinget i forbindelse med sagen om sminkede tal for overbelægning på landets sygehuse, som avisen Danmark har afdækket i de sidste måneder.

Minister: Ikke en bevidst fejl Det har ikke været muligt at få sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i tale. I stedet har vi via ministeriets presseafdeling modtaget en mail med citater fra ministeren, som vi bringer dele af her:- Som også oplyst overfor Folketinget, mener jeg, at fejlen burde være kommunikeret gennem systemet, allerede da den bliver opdaget den 3. maj. Så kunne den have være rettet, og såvel minister som Folketinget kunne have været informeret, og hele det efterfølgende forløb med bl.a. den forkerte besvarelse kunne have været undgået.



- Jeg oplever ikke, at der er tale om en bevidst fejl blandt medarbejderne. Det fremgår af redegørelsen, at fejlen sker i en periode, hvor departementet har lukket ned og holder sommerferie, og hvor der sker medarbejderskift.



- Som jeg tidligere har svaret Folketinget, så mener jeg ikke, det er produktivt at gøre det til et spørgsmål om de enkelte medarbejdere. Det bringer ikke yderligere læring på området.

Embedsmændene har dermed bragt deres minister på kant med ministeransvarsloven.

Embedsmændenes ageren er ifølge Sten Bønsing, en af landets førende eksperter i forvaltningsret, et klokkeklart brud på sandhedspligten og muligvis strafbart.

- Det her er alvorligt, og særligt alvorligt, fordi der er tale om oplysninger, som videregives til Folketinget. Det er uden tvivl et brud på offentligt ansattes sandhedspligt og principielt set et muligt brud på straffeloven, siger Sten Bønsing, lektor på Aalborg Universitet, med henvisning til straffelovens paragraf 157, der siger, at offentligt ansatte, som udviser grov forsømmelse eller skødesløshed kan straffes med op til fire måneders fængsel.