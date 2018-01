Under retssagen mod tidligere byrådsmedlem i Assens Hans Bjergegaard er det kommet frem, at han forsøgte at få anmelderen til at trække sagen tilbage ved at tilbyde hende gratis husleje.

Hans Bjergegaard, tidligere byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Assens Kommune, erkendte i Retten i Odense, at han havde forsøgt at få anklagen mod ham trukket tilbage. Han havde tilbudt den kvindelige lejer, som anmeldte ham for blufærdighedskrænkelse, flere måneders gratis husleje mod, at hun trak anmeldelsen tilbage. - Det gjorde jeg, fordi jeg snart er 76 år, og jeg har ingen pletter på straffeattesten. Avisen har hængt mig ud allerede, og det ville jeg gerne undgå. Jeg har også en kone at tænke på, og jeg har lige startet en forretning op, forklarede Hans Bjergegaard i retten.

- Skal ikke ske for andre