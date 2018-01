De nykårede pokalmestre fra Aalborg Pirates kommer fredag aften til Fyn for at spille ishockeykamp mod Odense Bulldogs. Det er ligaens nummer to og fire, der mødes i Odense, og begge hold var involveret i sidste weekends Final Four-pokalturnering, hvor Aalborg endte med at vinde pokaltitlen efter sejre over Herning og Rungsted, mens Odense Bulldogs røg ud med et brag i semifinalen med et nederlag på 0-7 mod Rungsted.