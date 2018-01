1 / 2

62-årige Jette Ørnstrups højeste ønske er at gå på efterløn. Hun lider af alvorlig slidgigt og har i sin sidste arbejdsprøvning arbejdet to en halv time, to gange om ugen i 13 uger. Nu skal hun så arbejdsprøves igen - måske så lidt som tre timer om ugen. Hun undrer sig over, at hun ikke bare kan få et fleksjob, for så kan hun få overført den efterlønsopsparing, som hun har betalt til gennem det meste af sit arbejdsliv, og gå på noget, der minder om efterløn. Det vil spare både hende og kommunen for en masse bøvl, mener hun. Foto: Nils Svalebøg