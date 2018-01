Tidligere koncernchef i William Demant - og manden bag høreapparatvirksomhedens Oticon, Lars Kolind, er ny investor gennem sit investeringsselskab og medejer af den fynske iværksættervirksomhed Cybot. Det er både produktet og i høj grad manden bag, Daniel Johannsen, Kolind investerer i, siger den anerkendte investor og erhvervsmand.

Hvorfor investerer du i en lille virksomhed som Cybot?

- Det har vi gjort af to årsager. Dels har Daniel en løsning på, hvordan hjemmesider kan sikre sig, at de ved, hvad er sker med deres brugeres data. Det er virkelig et stort problem, det er faktisk en samfundsopgave, for vi taler om 100 millioner hjemmesider, som bliver berørt. Og dels har jeg investeret i Daniel, som har arbejdet og kæmpet utrolig hårdt alene i mange år for at skabe en iværksættervirksomhed. Det er faktisk en forpligtigelse for sådan en som mig at investere i Daniel. Jeg kendte ham ikke i forvejen, men jeg syntes, han er fantastisk.

Daniel er glad for at have fået dig med om bord, for han føler også, at du deler hans mission om gennemsigtighed og beskyttelse af brugernes data. Handler det også om det?

- Ja, for alle os, der har hjemmesider og som gerne vil behandle vores brugere respektfuld, har det været svært at finde en løsning, som 100 procent kan løse opgave. Det kan Daniels Cookiebot. Der er utrolig mange ejere af hjemmesider, som ikke aner, hvad der sker med deres brugeres data. Det kan vi løse nu, og jeg ser en stor mulighed for at gøre en positiv forskel.

Det er også en investering. Hvilke krav stiller du?

- Jeg investerer kun i ordentlige mennesker. Det er et meget vigtigt kriterie for mig. Daniel er ordentlig, og ham vil jeg gerne investere i. Det vil jeg sige, før jeg taler om penge. Men det er klart, at det også økonomisk kan blive meget stort. Men det er ikke det afgørende for mig her. Desuden står det meget højt på min liste, at arbejde for at bevare og udvikle danske firmaer i Danmark - og det er muligt her, fordi det er os, der investerer i Daniel og ikke en amerikansk investor.

Hvad skal du bidrage med?

- Der er flere ting. Men jeg kan bidage med, at jeg har prøvet alt det, der skal ske i den virksomhed. Jeg kender alle forhindringer - dem har jeg set så mange gange før. Det er fordelen ved at være 70 år og have tilbragt 40 år i erhvervslivet. Jeg kan også kigge potentielle medarbejdere i øjnene og sige, om de dur. Og så har jeg et globalt udsyn, som er det, Daniel har brug for nu.

Hvad er næste skridt i virksomheden?

- Det handler især om marketing og skalering af virksomheden internationalt, hvis den skal vokse 100 gange i løbet af i år fra 10.000 til 1 million kunder. Der er ingen, der ved om vi når det, men det er det, vi arbejder på.