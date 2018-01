I fem år sad Daniel Johannsen og udviklede sin iværksætter-virksomhed og software alene hjemme på loftet i familievillaen i Sarup på Vestfyn.

Siden er det gået mere end stærkt. Daniel Johannsen har i dag kontorer i Odense og København, syv ansatte og har netop fået en af Danmarks mest kendte erhvervsfolk med som investor og en af de mest anerkendte fynske investorer med i bestyrelsen.

Sådan virker Daniel Johannsens Cookiebot:Cookiebot scanner løbende en hjemmeside for at finde alle de cookies og andre sporingsteknologier, som overvåger de besøgende.Resultatet af scanningen præsenteres i en cookie-oversigt, der som en slags varedeklaration for hjemmesiden informerer de besøgende om, hvordan deres data behandles. Samtidig sender Cookiebot en rapport til hjemmesidens ejer med yderligere detaljer, der kan bruges som dokumentation over for myndighederne.For at give de besøgende den lovpligtige mulighed for at fravælge at blive overvåget, indhenter Cookiebot et samtykke fra hver enkelt besøgende og blokerer for de typer af cookies, som brugeren ikke ønsker. Alle samtykker registreres, så firmaet er i stand til at bevise, om brugeren har accepteret at blive overvåget.



Den 25. maj skærpes lovgivningen på persondataområdet i hele EU, så alle hjemmesider skal kunne redegøre for, hvordan de bruger den data, som de indsamler om deres besøgende på hjemmesiden. Det handler om millioner af hjemmesider i både EU og i resten af verden, som henvender sig til EU-borgere.



Cookiebot koster minium 69 kroner i abonnement om måneden - med mindre man har under 100 sider på sit domæne, så findes der en gratisudgave af Cookiebot.