Selv om DSB på Svendborgbanen når de kontraktlige mål for 2017 og er bedre end i 2016 alle parametre, så mener pendlerne ikke, at der er den store forskel at mærke. Pendlernes talsmand mener ikke, at man skal være for hård ved DSB, som hun mener gør, hvad de kan med de betingelser den ensporede strækning giver dem.