"Vi værdsætter, at regeringen medvirker på forskellig vis til at skabe balance i Danmark, men den nye taxalovgivning trækker i den forkerte retning." Sådan skriver Ærøs borgmester til transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Ærø: De seneste par uger har det været umuligt at få en taxa på Ærø, når de sidste færgepassagerer er kommet i land. Politikere og borgere har længe gjort opmærksom på det tiltagende problem, som nu har fået Ærøs borgmester Ole Wej Petersen (S) til at skrive til transportminister Ole Birk Olesen (LA) i håb om at finde en hurtig løsning.

- Vi har et oprigtigt ønske om, at vi skal have taxa på øen igen. Vi skal have en taxa, der også kører om aftenen til sidste færge - og det har vi ikke lige nu. Den nye taxalov siger, at det er staten, som udsteder taxabevillinger, og desværre er vi i sådan et vadested, hvor sagsbehandlingstiden i ministeriet er mindst otte uger. Derfor kan det trække ud, siger Ole Wej Petersen.

Derfor har han skrevet et brev til transportministeren på vegne af alle ø-kommunerne. Her skriver han blandt andet, at han er opmærksom på, at kommunen kan indgå kontrakter med et kørselskontor om at stille flere taxaer til rådighed, men at kommunerne i yderområderne kommer til at betale dyrt for at få taxadækning.

"Vi værdsætter, at regeringen medvirker på forskellig vis til at skabe balance i Danmark, men den nye taxalovgivning trækker i den forkerte retning. Ordningen indbærer, at yderområderne vil være nødsaget til at købe taxadækning," skriver han i brevet.

Ærø Kommune satser på at sætte taxakørsel i udbud, og derfor skal det tages op ved næste kommunalbestyrelsesmøde - dog som et lukket punkt, da det handler om udbud.

- Vi satser på at få det i udbud inden så forfærdeligt længe, og der er enighed om (i kommunalbestyrelsen, red.), at problemet skal løses. Der er ingen, der hænger i bremsen, siger Ole Wej Petersen.