Kerteminde: Fredag var Johannes Larsen Museets frivillige inviterede til nytårskur på museet.

Her kunne de over et glas champagne og et stykke kransekage høre, hvad museet byder på i dette år.

Det helt store bliver i år for museet, at det håber på, at det til marts kan komme i gang med at udvide Kaffehuset, så der bliver plads til flere gæster. Lige nu ligger der hos kommunen en ansøgning om en byggetilladelse. Udbygningen af Kaffehuset skulle gerne stå færdig til den 29. juni, som er den dato, hvor museet i sin tid overtog kunstnerhjemmet.

- Så vi har lidt travlt, men vi håber, at det vil lykkes, smilede afdelingsleder af Johannes Larsen Museet, Mette Ladegaard Thøgersen. (mlfa)