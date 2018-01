Mens SDU'erne tegnede sig for otte af de 25 deltagere ved Venture Cup, så det især de ingeniørstuderende fra retningen PDI, der var særligt godt repræsenteret.

De studerende skal have inspiration og et lille skub, så de selv kan drive tingene fremad. Sådan lyder opskriften på en succesfuld studieretning på SDU. I hvert fald hvis man spørger Søren Jensen, der er lektor og uddannelseskoordinator på Teknisk Fakultet ved SDU. Her kan man både blive maskiningeniør, produktionsingeniør og softwareingeniør blot for at nævne et par stykker. For ingeniørstudiet har mange spor. Men ved årets udgave af Venture Cup, var en linje særlig godt repræsenteret. PDI'erne eller Product Development and Innovation, som retningen retteligt hedder, er blot én ud af 23 retninger på uddannelsen som civilingeniør. Men næsten halvdelen af de studerende ved arrangementet kom med den erhvervsrettede studieretning i bagagen. - Uden at jeg skal tale de andre retninger ned, så skiller de studerende på PDI sig ud. De er meget entreprenante, og de er - både på godt og ondt - mere selvdrevne og initiativrige, siger Søren Jensen. Han er oprindeligt kemiker, har arbejdet 10 år hos Syddansk Innovation, og så har han været med til at uddanne det første hold PDI'ere på ingeniøruddannelsen. Det var tilbage i 2009, og dengang var der tolv studerende. Det steg til tyve, året efter var der 30, og så steg det til 40. Siden da har der været omkring 50 studerende, og dermed har SDU trukket 300 ingeniører ind på uddannelsen. Kort fortalt er PDI-uddannelsen en blanding af en generelt orienteret ingeniør og en cand. merc. Her er en tredjedel af undervisningen i økonomi, virksomhedsledelse, forbrugeradfærd og forretningsforståelse, mens den øvrige del af undervisningen består af traditionelle ingeniørfag. Og kombinationen klarer sig tilsyneladende godt. Ved årets udgave af iværksætterkonkurrencen Venture Cup var der PDI'ere med i fire af de fem kategori-vindere.

To fakulteter

- Jeg står jo og smiler lidt, når de klarer sig så godt, som det er sket her. For det betyder, at studerende har fået noget med sig. Og når de lærer at sætte noget i gang som iværksættere, så er det ikke spildt, selv om de aldrig får startet en virksomhed op. For 80 procent af det, man lærer som iværksætter, er også noget, som de etablerede virksomheder efterspørger, siger Søren Jensen. Retningen er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Teknisk Fakultet. Til daglig holder de studerende til på Institut for Teknologi og Innovation. I nyt særligt lokale på SDU er der indrettet er udviklingslaboratorium, som de studerende kan bruge frit. Development Lab, som lokalet hedder i daglige tale, rummer 3D printere, skumskærere, sprøjtestøbemaskiner og laserskærere. Her kan de studerende selv gå i gang, og der er ingen begrænsninger på, hvad man må lave. - Hvis man slipper de studerende løs og giver dem nogle muligheder, så er der altid nogen, der griber bolden og gør noget ved det, siger uddannelseskoordinatoren.

Solid fødekæde