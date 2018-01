En gruppe ingeniørstuderende fra SDU er i gang med at udvikle et stykke software, der skal frigøre tusindvis af timer i sundhedssektoren.

Alle der har været i kontakt med sygehusene ved, at der med en indlæggelse følger stribevis af spørgsmål. Det kan være praktiske spørgsmål, men det kan også være somatiske om ens tilstand og symptomer. Er du allergisk over for noget? Har du tidligere været indlagt? Men står det til iværksætterne fra Sehat Labs, så skal den slags fremover klares af robotten Thea. Et intelligent stykke software, der kan interviewe patienter og dermed aflaste sundhedspersonalet. Venture Cup 25 finalister fandt vej til finalen i årets udgave af Venture Cup, der er en af Danmarks største iværksætterkonkurrencer.Arrangementet blev holdt i Cortex Lab i Odense, hvor de unge virksomheder præsenterede sig selv i fem forskellige kategorier.



Otte af de 25 virksomheder kom fra SDU, og her var det især studerende fra ingeniøruddannelsen PDI, der var repræsenteret.



PDI står for Product Development and Innovation. Linjen, der har eksisteret siden 2009, sætter særlig fokus på iværksætteri. Ideen var blandt de fem kategori-vindere ved årets udgave af Venture Cup, der fandt sted i Cortex Park. Her dystede 25 iværksættere fra landets universiteter om en præmie på 100.000 kroner. Og selv om hovedpræmien som tidligere omtalt gik til en studerende fra DTU i Lyngby, som kom tre af de fem kategori-vindere kom fra SDU. En af dem er Sehat Labs, der står bag spørge-robotten Thea. Fælles for spørgsmålene er, at der er tale om en rutineopgave. Netop derfor kan de stilles af en robot. “ - Tanken er, at hun - i modsætning til Apples Siri eller Amazons Alexa - er den aktive part i samtalen. Rasmus Elving, medstifter af Sehat Labs - Thea er et intelligent stykke software, som kan lette kommunikationen mellem patienten og den professionelle behandler, siger Rasmus Elving, der er en af de fire stiftere af Sehat Labs. Kort fortalt stiller robotten de spørgsmål, som typisk kan besvares i et spørgeskema. Men et spørgeskema kan ikke stille uddybende spørgsmål - det kan Thea. Kommunikationen foregår via patientens telefon eller tablet.

Et smartere sundhedssystem

Projektet skal gerne munde ud i, at robotten kan bruges af hele familien Danmark som en del af et mere smart sundhedssystem. - Vi er i gang med den første version af den software, som kommer til at informere systemet. Meningen er, at den skal trænes løbende, siger Rasmus Elving, der ingeniørstuderende med speciale i lærings- og oplevelsesteknologi. Midlet er kunstig intelligens baseret på den store mængde data, som først bliver anonymiseret og derefter hjælper med at træne Thea. Med andre ord skal maskinen lære at stille relevante og uddybende spørgsmål. - Tanken er, at hun - i modsætning til Apples Siri eller Amazons Alexa - er den aktive part i samtalen. Det vil sige, at hun tager rollen som interviewer. Når patienten giver et svar, som fordrer et opfølgende spørgsmål, så kan Thea identificere det og stille de spørgsmål, som er nødvendige. Altså spørgsmål som sygeplejersken ville have stillet. Med tiden vil Thea også sørge for at transskripere svarene ud, så det giver mening for sygeplejersken eller lægen, når hun modtager det.

Tester på OUH