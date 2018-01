Elever på Mulernes Legatskole skriver sig gennem en forebyggende indsats, der skal mindske druk blandt unge i Odense. Selvom det ikke er på grund af 1.x, at Danmarks ungdom har førertrøjen på, når det handler om at drikke mest alkohol. Kun 2 af 22 elever i klassen har drukket alkohol.

Et af benspændene til opgaven, som står på det papir, deres danskunderviser lige har udleveret, er, at der skal være en udvikling i historien. For eksempel fra lidt til meget fuld. Ask Madsen læser op og tilføjer selv:

Ikke desto mindre skal de alle tre træde ind i rollen som forfatter og beskrive følelsen af at blive beruset som en del af en skrivekonkurrence for gymnasierne i Odense Kommune med omdrejningspunktet unge og rusmidler.

Flere af de andre elever i klassen medgiver, at de har haft emnet på skemaet flere gange siden folkeskolen. Og selvom de siger, at informationerne om alkohol sætter sig fast i baghovedet, kan det være svært ændre en hel ungdomskultur.

Ask Madsen fra 1.x mener også, at tilgængelighed har en betydning for, hvor meget de unge drikker. Han tvivler dog på, at det ville ændre sig, hvis man hævede grænsen for, hvornår man må købe alkohol.

Alkoholindtaget blandt de danske unge er godt nok faldende, men de er stadig dem i Europa, der drikker mest. Det kædes i en rapport fra det tidligere SFI, det nationale forskningscenter for velfærd, sammen med, at man i Danmark må købe alkohol, allerede når man er 16 år. I andre europæiske lande, der klarer sig bedre, er grænsen 18 år.

De tre elever snakker om, hvordan de skal gribe opgaven an. De synes, det er sjovt at skrive som en fuld person, og selvom de ikke er blandt de 32 procent af danske unge mellem 15 og 16 år, der har været fulde mindst en gang den seneste måned, kender de andre, der er.

I klasselokalet sidder det meste af 1.x nu bøjet over papir, hvor bogstaver begynder at samle sig til indledningen på en novelle. Andre sidder og diskuterer, mens dansklærer Nicolai Rekve Eriksen går rundt i klassen og svarer på spørgsmål og læser op af elevernes tekster. Han artikulerer tydeligt med både stemme og ansigt, og hans udtryk ændrer sig, som deres historien udvikler sig.

Der er stille glæde i de grupper, hvor han læser op, inden han åbner for en diskussion om de ord, vendinger og den opbygning af teksten, de har valgt.

Blandt hans elever i 1.x er der kun to, der rækker hånden op, når de bliver spurgt, om de har drukket alkohol. Derfor er det ikke mindre relevant for eleverne at blive klogere på rusmidler.

- Det kan godt være, flere af dem ikke har drukket endnu, men de har helt sikkert hørt mange tale om det og har set det foregår. Nu bliver de tvunget til at forholde sig aktivt og sprogligt til emnet samtidig med, at de finder deres egen fortællerstemme, siger Nicolai Rekve Eriksen.

Han prøver at undgå, at konkurrencedelen fylder. Selvom det faktum, at en muler-elev vandt konkurrencen sidste år, kan stimulere konkurrence-gener rundt om i klasserne.

- Det her giver dem et solidt fundament til at læse mere. Det er eksamensrelevant stof, samtidig med at det også er oplysning om rusmidler, siger Nicolai Rekve Eriksen.

Efter halvanden times intens undervisning kan eleverne i 1.x med matematik, fysik og kemi på linje putte papiret i tasken. Sidste punktum i novellen skal sættes 26. februar.